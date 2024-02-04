Malatyalı Dünya Şampiyonu Kuaför Şener Eroğlu'na Uluslararası Jürilik Madalyası Verildi

CAT Dünya Kuaförler Konfederasyonu tarafından Tunus'ta gerçekleştirilen ve 60 ülkeden temsilcinin katıldığı programda Malatyalı Dünya Şampiyonu Kuaför Şener Eroğlu'na Uluslararası Jürilik Madalyası ve diploması verildi.

Türkiye Milli Takımı Dünya Şampiyonu Şener Eroğlu, Tunus'ta gerçekleşen etkinlikte CAT Dünya Kuaförler Konfederasyonu tarafından aldığı madalya ve diploma ile artık bunda sonraki uluslararası yarışmalarda jüri olarak görev yapacak. Euro Cup Türkiye Kuaför Milli Takımı Başkanı Gökhan Hamarat ile birlikte Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etmekten onur duyduğunu belirten Malatyalı Kuaför Şener Eroğlu, bundan sonra Türkiye'yi dünyada yapılacak tüm yarışmalarda jüri olarak temsil etmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

CAT DUNYA Genel Başkanı Antonio Bilancio'dan madalya ve diplomasını alan Eroğlu, "Bugünlere gelmemizde büyük emekleri olan Euro Cup Türkiye Milli Takım Başkanımız Gökhan Hamarat başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Malatya'yı ve ülkemizi bundan böyle yapılacak tüm uluslararası kuaför yarışmalarında jüri olarak temsil edeceğiz. Her zaman yanımda olan aileme ve tüm meslektaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Şener Eroğlu, İtalya'da ve Arnavutluk'ta dünya şampiyonluğu Ukrayna'da ise dünya üçüncülüğü alarak adından söz ettirdi. - MALATYA