TİKA, Tunus'taki Rakkada Ulusal İslam Sanatları Müzesi'ne dijitalleştirme laboratuvarı kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus'taki Rakkada Ulusal İslam Sanatları Müzesi'ne yazma eserleri dijitalleştirme laboratuvarı kurdu.

Tunus'un Kayravan kentindeki Rakkada Ulusal İslam Sanatları Müzesi'ne bağlı Rakkada Yazma Eserleri Koruma Laboratuvarı'nda düzenlenen açılış törenine, Tunus Kültür Bakanı Hayat Kattat Gurmazi, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, Tunus TİKA Koordinatörü Ali Fuat Cebeci ve yerel yöneticiler katıldı.

Laboratuvardan sorumlu Vedi Misavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Rakkada Ulusal İslam Sanatları Müzesi'nde bulunan yazma eserlerin bir kısmı Hicri 2. yüzyıldan kalma. Bu eserlerin çoğu Kufi ve Mağribi yazı çeşitleriyle yazılmış İslam dünyasının nadide yazma eserlerinin arasında yer alıyordu. Yazma eserlerin arasında birçok Kur'an-ı Kerim de var. Ayrıca Maliki mezhebine ait yazma fıkıh kitapları da mevcut."

Misavi, TİKA tarafından en son teknolojilerin kullanıldığı modern ekipmanlarla kurulan laboratuvarda, yazma eserlerin zarar görmeden dijitalleştirilmesini hedeflediklerini belirterek "Şu an kullanacağımız sistem, yazma eserlerin dijital ortama aktarılmasını hem hızlı şekilde sağlayacak hem eserlerin zarar görmesini engelleyecek." dedi.

"Hedefimiz, kültürel mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak"

TİKA'nın hedefleri arasında, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması olduğunu vurgulayan Tunus TİKA Koordinatörü Cebeci de "Türkiye ve Tunus, geçmişi çok eskiye dayanan ortak tarihi ve kültürü paylaşmaktadır. Rakkada Ulusal Yazma Eserleri Koruma Laboratuvarı ile yaptığımız işbirliği kapsamında aralarında Mushaf el-Hadine ve Mushaf el-Ezrak gibi çok nadide el yazmaların da bulunduğu eserlerin dijitalleştirilmesi projesini hayata geçirdik." diye konuştu.

Cebeci, gelecek günlerde personelin eğitimi dahil karşılıklı tecrübe aktarımı için de çalışmalarının olacağını dile getirdi.

TİKA Tunus Ofisinin verilerine göre, bu ülkedeki faaliyetlerine 2012'de başlayan TİKA, başta eğitim olmak üzere bugüne kadar toplam değeri 50 milyon doların üzerinde olan 200'ü aşkın proje ve faaliyet gerçekleştirdi.