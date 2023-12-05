Tunus Yunus Emre Enstitüsü'nde Dünya Türk Kahvesi Günü kutlandı

Tunus Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikle Dünya Türk Kahvesi Günü kutlandı. Türk kahvesinin tanıtıldığı etkinlikte, Türk tatlıları ve lokum eşliğinde Türk kahvesi ikram edildi. Türk kahvesi, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındıktan sonra her yıl 5 Aralık'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Tunus Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Dünya Türk Kahvesi Günü" düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Başkent Tunus'taki YEE merkezinde Dünya Türk Kahvesi Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği Müsteşarı Belgin Ergüneş, Tunus YEE Koordinatörü Ali İhsan Çevik, Kültür ve Tanıtma Ataşesi Yunus Düzcü'nün yanı sıra Tunuslu davetliler ve Tunus'ta yaşayan Türkler katıldı.

Türk kahvesinin tanıtıldığı sinevizyon gösterisinin ardından konuklara Türk tatlıları ve lokum eşliğinde Türk kahvesi ikram edildi.

Müsteşar Ergüneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Türk Kahvesi Günü'nün Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındığını ve her yıl 5 Aralık'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Türk kahvesinin köklü tarihi ve derin kültürel bağlarıyla öne çıkan eşsiz bir içecek olduğunu ifade eden Ergüneş, "Kahvenin kültürümüze girişi 16'ncı yüzyılın ortalarına dayanmakta. Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi olan İstanbul'a Yemen'den kahve çekirdeklerinin getirilmesi Türk kahvesinin doğuşuna neden olmuş. Bu eşsiz içecek Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin tarihi ve kültüründe önemli bir yer edinmiştir." diye konuştu.

Ergüneş, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kendine has hazırlık yöntemiyle dikkat çeken Türk kahvesi sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında tanınan ve sevilen bir içecek haline gelmiştir. Kültürümüzün simgesi Türk kahvesi, geleneksel ve modern unsurları bir arada barındırarak, geçmişin mirasını gelecek nesillere taşımakta, zengin kültürümüze katkıda bulunmaktadır"

Kumda pişirilmiş Türk kahvesi büyük ilgi gördü

Türk Şef Ayhan Mersin'in etkinlik kapsamında kumda pişirdiği Türk kahvesi davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

Kumda kahve pişirmenin inceliklerini davetlilere anlatan Şef Ayhan, Tunus'ta kahvenin çok sevildiğini, özellikle sabahları en çok tüketilen içeceğin kahve olduğunu söyledi.

Tunus YEE Koordinatörü Ali İhsan Çevik de etkinlikte yaptığı konuşmada, Tunus'ta Türk kültürünü tanıtmak için çok sayıda faaliyete imza attıklarını, bu tür etkinliklerin Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtımında büyük önemi olduğunu vurguladı.

Kahvenin, Türk kültürel mirasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çevik, "Kahve, Osmanlı kültürüne girdikten sonra, ilk olarak kahvehaneler aracılığıyla halk arasında yaygınlaşmış, zaman içerisinde lezzetiyle ülke sınırlarını aşmıştır. Dünyanın pek çok farklı ülkesinde Türk Kahvesi adıyla ikram edilen bir içecek haline gelmiştir." diye konuştu.

Türk kahvesi, 5 Aralık 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesiyle, her yıl 5 Aralık günü "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanıyor.