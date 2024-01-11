Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına destek gösterisi düzenlendi

Tunus'ta, Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail aleyhine "soykırım" davası açan Güney Afrika'ya destek için Güney Afrika'nın Tunus'taki Büyükelçiliği önünde gösterisi düzenlendi.

Tunus Filistin İçin Ortak Eylem Girişimi ve İsrail ile normalleşmeye karşı çıkan Tunus Normalleşme ile Yüzleşme Ağının çağrısı üzerine düzenlenen eylemde, " Güney Afrika'yı açtığı bu davada destekliyoruz", "Filistin için özgürlük", "Haydut Natenyahu" ve "Fransa ile ABD, Gazze'ye saldırıların ortağı" sloganları atıldı.

Eylemi düzenleyenler arasında yer alan Vail Navar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öncelikle Güney Afrika devletine ve bu davaya destek veren ülkelere teşekkür ediyoruz. Siyonist oluşumun, uluslararası yargının önüne çıkması başlı başına büyük bir olay. Filistin davasını ve Filistin halkını desteklemeye yönelik başta Avrupa ve ABD'de olmak üzere küresel çapta gösteriler olmasaydı bu davanın açılması zorlaşabilirdi." ifadelerini kullandı.

Halkların desteğine rağmen hükümetlerin İsrail yanlısı duruşlarının değişmediğine dikkati çeken Navar, "Uluslararası kurumlar büyük ölçüde, İsrail'e destek veren devletlerin güdümünde, bunun en büyük delili, Siyonist oluşumun Gazze'de devam ettirdiği savaş suçlarıdır. ICJ'ye karşı bazı şüphelerimiz olsa da, Güney Afrika'yı desteklemeye devam edeceğiz. ICJ ya Güney Afrika'nın davasını görecek, ya da buna karşı çıkacak. Her iki durumda da Gazze'de işlenen savaş suçlarının ispata gerek olmayacak kadar açık bir şekilde devam ettiği bu dava yoluyla dünya kamuoyuna duyurulacak." dedi.

Güney Afrika'nın İsrail aleyhine "soykırım" davası

Güney Afrika'nın, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ICJ'de açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması Lahey'de yapıldı.

Duruşmanın ilk gününde Güney Afrika tarafı, İsrail'e yönelik suçlamalarını gerekçe ve delilleriyle Divan'a sundu.

Duruşmada Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular, İsrail'in "Gazzelilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı" suçlamasını yöneltti.

Duruşmanın ilk günü, Güney Afrika'nın Amsterdam Büyükelçisi Vusimuzi Madonsela'nın ülkesinin Divan'dan, İsrail aleyhine talep ettiği 9 ihtiyati tedbiri okumasının ardından sona erdi.

Yarınki duruşmada ise İsrail heyeti savunmasını yapacak.