Çin Dışişleri Bakanı Tunus ile İlişkileri Geliştirmek İçin Çaba Sarf Ediyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Tunus ile ikili ilişkileri geliştirmek için ortak çaba sarf ettiklerini söyledi.

Tunus resmi ajansı TAP'ın haberine göre, resmi ziyaret kapsamında Tunus'a gelen Çin Dışişleri Bakanı Vang, Tunuslu mevkidaşı Nebil Ammar ile Çin'in finanse ettiği "Uluslararası Diplomasi Akademisi"nin genel merkezinin açılışına katıldı.

Başkent Tunus'ta yer alan merkezin açılış töreninde konuşan Vang, "Tunus ile Çin 60 yıl boyunca ikili ilişkileri geliştirmek için beraber çalıştı. İki ülke arasındaki ilişkileri hep ileriye taşıdık. İkili ilişkileri geliştirmek için ortak çaba sarf etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı, insanlığın ortak geleceği ve çıkarı için tüm farlılıkların üstesinden gelinmesi gerektiğini vurguladı.

Tunus Dışişleri Bakanı Ammar ise, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Diplomasi Merkezi, Tunus diplomasisinin performansını daha da iyileştirmeye ve etkinliğini geliştirmeye yönelik isteğinin işaretidir. Çeşitli dost ve kardeş ülkeler ile iletişim köprüsü olacak niteliktedir." diye konuştu.

Çin hükümeti tarafından yaklaşık 85,5 milyon dinar (29,3 milyon dolar) finansmanla kurulan diplomasi merkezinde, uluslararası ilişkileri geliştirmeye ve yeni diplomatlar yetiştirmeye yönelik çalışmaların yapılması hedefleniyor.