Üye Girişi
Haberler

Çin Dışişleri Bakanı Tunus ile İlişkileri Geliştirmek İçin Çaba Sarf Ediyor

Güncelleme:
Abone Ol

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Tunus ile ikili ilişkileri geliştirmek için ortak çaba sarf ettiklerini söyledi. Çin'in finanse ettiği Uluslararası Diplomasi Akademisi'nin genel merkezinin açılışına katılan Vang, Tunus ile 60 yıldır ilişkileri ileriye taşıdıklarını ve bu çabaların devam edeceğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Tunus ile ikili ilişkileri geliştirmek için ortak çaba sarf ettiklerini söyledi.

Tunus resmi ajansı TAP'ın haberine göre, resmi ziyaret kapsamında Tunus'a gelen Çin Dışişleri Bakanı Vang, Tunuslu mevkidaşı Nebil Ammar ile Çin'in finanse ettiği "Uluslararası Diplomasi Akademisi"nin genel merkezinin açılışına katıldı.

Başkent Tunus'ta yer alan merkezin açılış töreninde konuşan Vang, "Tunus ile Çin 60 yıl boyunca ikili ilişkileri geliştirmek için beraber çalıştı. İki ülke arasındaki ilişkileri hep ileriye taşıdık. İkili ilişkileri geliştirmek için ortak çaba sarf etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı, insanlığın ortak geleceği ve çıkarı için tüm farlılıkların üstesinden gelinmesi gerektiğini vurguladı.

Tunus Dışişleri Bakanı Ammar ise, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Diplomasi Merkezi, Tunus diplomasisinin performansını daha da iyileştirmeye ve etkinliğini geliştirmeye yönelik isteğinin işaretidir. Çeşitli dost ve kardeş ülkeler ile iletişim köprüsü olacak niteliktedir." diye konuştu.

Çin hükümeti tarafından yaklaşık 85,5 milyon dinar (29,3 milyon dolar) finansmanla kurulan diplomasi merkezinde, uluslararası ilişkileri geliştirmeye ve yeni diplomatlar yetiştirmeye yönelik çalışmaların yapılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tunus Diplomasi Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İzmir elektrikler ne zaman gelecek 15 Ocak Pazartesi 2024? Çanakkale okular tatil mi, yarın Çanakkale'de okul yok mu? 16 Ocak Salı Çanakkale KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Mersin okular tatil mi, yarın Mersin'de okul yok mu? 16 Ocak Salı Mersin KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Muğla okular tatil mi, yarın Muğla'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Muğla KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Galatasaray maçı CANLI izle GS Kayserispor maçı canlı yayın izle! Galatasaray Kayserispor maçı hangi kanalda? Aydın okular tatil mi, yarın Aydın'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Aydın KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Manisa okular tatil mi, yarın Manisa'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Manisa KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Bein Sports 1 CANLI izle! (GALATASARAY-KAYSERİSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 15 Ocak GÜNÜN MAÇLARI İzmir okular tatil mi, yarın İzmir'de okul yok mu? 16 Ocak Salı İzmir KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Balıkesir okular tatil mi, yarın Balıkesir'de okul yok mu? 16 Ocak Salı Balıkesir KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Antalya okular tatil mi, yarın Antalya'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Antalya KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Aden Körfezi nerede, hangi ülkeye bağlı? ABD yük gemisi battı mı, bombalama anı GÖRÜNTÜLERİ var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title