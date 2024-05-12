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Tunus'ta muhalefet, siyasi tutukluların serbest bırakılması talebiyle eylem yaptı

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Tunus'taki muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde cezaevindeki siyasi tutukluların serbest bırakılması talebiyle eylem düzenledi. Göstericiler, adil seçim koşulları sağlanana kadar aday göstermeme kararı aldıklarını açıkladı.

Tunus'taki muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, ekim ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce cezaevindeki "siyasi tutukluların" serbest bırakılması talebiyle eylem yaptı.

Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin çağrısı üzerine Başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan göstericiler, "Tutukluları serbest bırakın", "Talimatlar adalet değildir, özgürlük, özgürlük", "Siyasi tutuklulara özgürlük" sloganları attı.

Gösteride konuşan Ulusal Kurtuluş Cephesi Lideri Ahmed Necib eş-Şabi, "Ulusal Kurtuluş Cephesi, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adil rekabet ortamının sağlanması için siyasi tutukluların serbest bırakılmalarını talep ediyor. Adil seçim koşulları sağlanana kadar cephe üyelerinden veya dışarıdan kimseyi aday göstermemeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Şabi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaştığını, seçimlere özgür ve eşitlik koşullarının sağlandığı bir ortamda girilmesini arzu ettiklerini söyledi.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Ülkede "muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat 2023'te başlayan operasyonlarla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Kararın ardından ulusal ve uluslararası tepkiler gelmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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