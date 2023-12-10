Tunus'ta Yer Fıstığı Hasadı Başladı

Başkent Tunus'un kuzeydoğusunda yer alan Nabel vilayetine bağlı El-Havariye kenti sakinleri yer fıstığı hasadına başladı. Kuraklıkla mücadele eden Tunus'ta tarım bölgeleri en çok etkilenen yerlerin başında geliyor.

Başkent Tunus'un kuzeydoğusunda yer alan Nabel vilayetine bağlı El-Havariye kenti sakinleri yer fıstığı hasadına başladı.

Başkent Tunus'a 115 kilometre uzaklıktaki Havariye'ye bağlı Beni Hera tarım bölgesi, ülkedeki en önemli yer fıstığı üretim merkezleri arasında.

Son yıllarda kuraklıkla mücadele eden Tunus'ta tarım bölgeleri ise kuraklıktan en çok etkilenen yerlerin başında geliyor.

Beni Hera bölgesinde çiftçilikle uğraşan Davud Cendubi, AA muhabirine başlayan hasat mevsimi ve sürece dair bilgi verdi.

Yer fıstığı yetiştiriciliğinde son aşamaya geldiklerini, yer fıstığı hasadına yaklaşık bir hafta önce başladıklarını aktaran Cendubi, "Topladığımız yer fıstıklarının kabuklarını soymak için makinelere atıyoruz. Daha sonra kurutmak için güneş alan yerlere sereceğiz. Ürünlerin kurumasının ardından pazara sunacağız." dedi.

Cendubi, Havariye'nin Beni Hera ve Sidi Davud bölgelerinin ülkedeki yer fıstığı üretiminin önemli merkezleri arasında olduğunu dile getirdi.

Tunus'un yer fıstığı üretiminin yüzde 80'i Nabel vilayetinde yapılıyor

Havariye Tarımsal Üretim Bölgesi Başkanı Mecdi Tunisi, yer fıstığı üretiminin Havariye'de eski bir gelenek olduğunu belirterek, bölgedeki çiftçilerin kuşaktan kuşağa yer fıstığı yetiştiriciliği yaptığını söyledi.

Tunisi, "Tunus'ta yer fıstığı üretimi, Nabel ilinde yoğunlaşıyor. Nabel'de 1500 hektar alanda yer fıstığı üretimi yapılıyor. Bu alanın 400 hektarı Havariye'de, 450 hektarı Hamam el-Gazzaz ve Klibya ilçelerinde yer alıyor. Bu bölge, ülke genelindeki yer fıstığı üretiminin yüzde 80'ini karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Yer fıstığı ekimine nisan ayının ortalarında başlandığını ve bir ay boyunca devam ettiğini belirten Tunisi, nisan ayından önce ekim yapıldığı takdirde ürünlerin yeterince gelişmediğini aktardı.

"Kuraklıktan dolayı üründe üçte bir oranında düşüş yaşandı"

Tunus'ta yıllardır süren kuraklıktan ülke genelindeki çiftçilerin olumsuz etkilendiğini vurgulayan Tunisi, "Yer fıstığı tarlasının her bir hektarından normalde 3 ton civarında ürün elde ediyoruz. Fakat kuraklıktan dolayı bu yıl ancak hektar başına 2 ton civarında ürün elde edebildik." diye konuştu.

Ülkede dört çeşit yer fıstığının ekildiğini belirten Tunisi sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yer fıstığı gevşek toprağı sever. Yumuşak toprak, zayıf köklere sahip yer fıstığının daha rahat büyümesini sağlıyor.

Tunuslu çiftçiler Eş-Şenfahi, El-Meşlete, Et-Trebalsiyye, ve El-Arabiyye cinsi yer fıstığı çeşitlerini ekiyor. Yer fıstığı tıpkı badem gibi birçok faydası olan bir besin. En çok eklem ağrılarına iyi geldiğini biliyoruz."

Havariye bölgesinde ekim yapan çiftçilerden Nebi bin Ramazan da "Genelde domates, biber, patates ve yer fıstığı ekeriz. Şimdi yer fıstığı hasadı zamanı. Mayıs ayında sürdüğümüz toprağa nisan ayında yer fıstıklarımızı ekmeye başlıyoruz. Ardından sulama ve toprağa bakım işlerini yapıyoruz." dedi.

Yer fıstığı üretiminde karşılaştıkları zorluklara dair ise Ramazan, şunları söyledi:

"Ülkedeki kuraklık yer fıstığı üretiminin düşük seyretmesine neden oluyor. İyi gelişmeyen ürünün fiyatı da düşük oluyor. Kuraklık yüzünden çiftçiler büyük zarar gördü. Ayrıca domuzlar da ürünlerimize zarar veriyor, ürünlerimizi korumak için büyük çaba sarf ediyoruz."