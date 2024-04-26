Tunus Yunus Emre Enstitüsü Türkiye Tanıtım Günü düzenledi

Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE), başkent Tunus'taki Mennuba Üniversitesi'nde Türkiye Tanıtım Günü etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ın da katıldığı Türkiye Tanıtım Günü etkinliğinde, Türk dili ve kültürü, Türkiye'ye özgü el sanatları ile Türk okçuluğu ve geleneksel kıyafetleri tanıtıldı.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine konuşan Büyükelçi Demircan, "Kültürel etkinlikler tüm ilişkilerin özünü oluşturuyor. Tabii bu etkinliklerin ilk ayağı yemek diğeri de müzik, her ikisi de kültürü aktarmak konusunda çok etkili iki mecra. Yunus Emre Enstitümüz, Tunus'ta yaptığı Türkiye Tanıtım Günü etkinliği ile Türkçeye ilgi duyan gençliğe Türk damak zevkini tatlılar üzerinden tanıtırken güzel bir müzik grubu ile Türkçe müziği de tanıtıyor. Kendilerini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ay Yıldız Müzik Grubu ve Tunuslu sanatçı Ahmet Bağlama'nın katıldığı Türkçe müzik konserinin yer aldığı etkinliğe ilişkin bilgi veren Tunus YEE Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik ise şunları söyledi:

"Enstitü olarak Tunus'ta Türkiye Tanıtım Günleri isimli bir proje başlattık ve bu proje kapsamında üniversitelerde gençlere yönelik ülkemizin tanıtımına ilişkin etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikler sayesinde kültürümüzü, sanatımızı, tarihimizi ve mutfağımızı tanıtma fırsatı yakalıyor geçlerle bağlar kuruyoruz."

Tunus'ta 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren YEE, verdiği Türkçe eğitiminin yanı sıra Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak üzere birçok kültürel etkinlik düzenliyor.