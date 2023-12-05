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Tunus Cumhurbaşkanı yaralı Filistinlileri ziyaret etti

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus hastanelerine nakledilen tüm yaralı Filistinlileri ziyaret ederek tedavi süreci hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı, Filistinlilere desteklerini ve İsrail'in saldırılarına karşı duracaklarını belirtti.

ÇEKİM TARİHİ: 4 Aralık 2023

1. Yaralı Filistinlilerin Tunus'a getirilişinden çeşitli görüntüler

2. Tunus cumhurbaşkanının hastanelerdeki yaralıları ziyaretinden çeşitli görüntüler

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus hastanelerine nakledilen tüm yaralı Filistinlileri gerekli şekilde tedavi edip sağlıklı bir şekilde vatanlarına dönmelerini sağlayacaklarını söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said Pazartesi günü Tunus'ta yaralı Filistinlilerinin tedavi gördüğü hastanelere ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı, ziyareti sırasında Filistinli bir hastaya, "Size ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında yaralananlara yardım etmek için elimizdeki tüm imkan ve kabiliyetleri kullanacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı, "bombalar altında ve insanlık dışı koşullarda çalışan" Filistin'deki sağlık ekiplerine de övgüde bulundu.

Said, "Tunus, İsrail işgaline karşı direnen Filistin halkını desteklemek için mümkün olan her şeyi yapacak" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nden gelen 20 yaralı Filistinli ve 21 aile üyesinden oluşan ilk grup, tedavi için Pazar günü Tunus'a ulaşmıştı.

Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda ölen Filistinlilerin sayısı 15.899'a yükseldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tunus'tan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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