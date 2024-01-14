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Milli Eskrimci Nisanur Erbil Tunus Kılıç Grand Prix'sinde Gümüş Madalya Kazandı

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Milli eskrimci Nisanur Erbil, Tunus Kılıç Grand Prix'sinde 2'nci olarak Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını getirdi. Erbil, Fransız, Güney Koreli, ABD'li ve Japon rakiplerini yenerek finale çıktı ve İspanyol rakibine kaybederek gümüş madalya kazandı. Diğer Türk sporcular Enver Yıldırım ve Deniz Selin Ünlüdağ ise sıralamada 22'nci ve 60'ıncı oldular.

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Tunus Kılıç Grand Prix'sinde 2'nci olarak Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Nisanur, Fransız Caroline Queroli'yi 15-8, Güney Koreli Yun Soyeon'u 15-10, ABD'li Maia Chamberlain'i 15-13 ve Japon Misaki Emura'yı 15-14 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

20 yaşındaki milli sporcu, Güney Koreli Choi Sebin'i de 15-14'lük skorla geçerek finalde İspanyol Lucia Martin-Portugues ile eşleşti.

Final müsabakasını 15-5 kaybeden Nisanur, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan turnuvaya katılan diğer Türk sporculardan Enver Yıldırım 22'nci, Deniz Selin Ünlüdağ ise 60'ıncı sırayı aldı.

Kaynak: AA / Spor

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