Trump'ın ikinci virüs testi de "negatif" çıktı ABD Başkanı Trump'ın ikinci kez yaptırdığı koronavirüs testinin de "negatif" çıktığı bildirildi.

ABD Başkanı Trump'ın ikinci kez yaptırdığı koronavirüs testinin de "negatif" çıktığı bildirildi. Kaynak: Dunya.com