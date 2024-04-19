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ABD'de Trump'ın yargılandığı mahkeme binası önünde kendini yakan bir kişi

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı mahkeme binasının önünde bir kişi kendini yaktı. Olay yerinde bulunan broşürler ve güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, yargılandığı tarihi "sus payı" davasının görüldüğü mahkeme binasının önünde bir kişi kendini yaktı.

Görgü tanıkları, ABD'nin New York kentinde havaya broşürler atan bir erkeğin bir tenekeden kendisini yakıta buladığını ve ateşe verdiğini anlattı.

Bir New York acil durum yetkilisi, bir kişinin kendisini ateşe vermesinin ardından olay yerinden sedyeyle götürüldüğünü bildirdi.

Görgü tanıkları, kendini ateşe veren adamın sakin gözüktüğünü ifade etti.

Polis, olay yerini kordon altına alırken, yerde kalan bir sırt çantası ve çantanın kenarında "şeytan milyarderler" başlıklı bir broşür olduğu belirtildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altındaki Manhattan'da bulunan mahkeme binası davanın ilk gününde Trump yanlısı ve karşıtı göstericilerle doluydu.

Mahmekemede, jüri seçimi tamamlanırken, davanın gelecek hafta savcı ve avukatların açılış konuşmalarıyla başlaması bekleniyor.

Trump, 2016 seçimlerinden kısa bir süre önce eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmek için kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor.

77 yaşındaki Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir.

Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve suçsuz olduğunu savunuyor.

Kasım ayında seçime gidecek ABD’de Trump, Cumhuriyetçilerin Başkan aday adaylarından birisi. Trump bu tarihi dava nedeniyle, seçimden aylar önce hüküm giymiş bir suçlu haline gelebilir.

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