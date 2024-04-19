İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlendi, ancak hasar oluşmadı

TAHRAN, 19 Nisan (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Cuma günü yaptığı açıklamada, İran'ın orta kesimindeki İsfahan kentinin kuzeydoğusunda meydana gelen saldırıda ülkenin nükleer tesislerinde herhangi bir hasar meydana gelmediğini teyit etti.

İran'ın yarı resmi Fars haber ajansının Cuma günü erken saatlerde bildirdiğine göre, kentin kuzeydoğusunda üç patlama sesi duyuldu.

ABD'li haber kaynaklarına göre, ABD'deki askeri kaynaklar İsrail'in Cuma günü İran'daki hedeflere saldırılar düzenlediğini belirtti. Ayrıca İsrail'in Perşembe günü saldırı planları konusunda ABD'yi bilgilendirdiği, ancak ABD'nin eyleme destek vermediği bildirildi.