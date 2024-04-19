Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TAİK ve AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye ) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Yılmaz, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesinde TAİK ve AmCham Türkiye Yönetim Kurulları ile karşılıklı ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin artırılmasına yönelik istişarelerde bulunduk. Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması hedefimiz için iki ülkenin özel sektör temsilcileri ile düzenli çalışmalar yürütüyoruz. Karşılıklı yatırımların artırılması ve ticaret hedefimize ulaşmamızda özel sektörlerimiz çok önemli bir yer tutuyor. Önümüzdeki dönemde de dış ticaret ve yatırım hedeflerimize ulaşmak için kamu ve özel sektör işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğiz."