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IRS, Kripto İşlemlerini Bildirmek İçin Yeni Vergi Formunu Duyurdu

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Amerika Birleşik Devletleri İç Gelir Servisi (IRS), kripto para piyasasını daha sıkı denetim altına almak için yeni bir vergi formu sundu. 1099-DA formu, dijital varlık işlemlerini raporlamakla yükümlü kurum ve bireylerin kategorilerini belirliyor. Form, kiosk işletmecileri, dijital varlık ödeme işlemcileri, cüzdan sağlayıcıları gibi dijital varlık alım-satımı yapan aracılık türlerini sınıflandırıyor.

Amerika Birleşik Devletleri İç Gelir Servisi (IRS), kripto para piyasasını daha sıkı denetim altına almak amacıyla yeni bir vergi formunu kamuoyuna sundu. IRS'nin sunduğu 1099-DA formu, dijital varlık işlemlerini raporlamakla yükümlü kurum ve bireylerin kategorilerini belirliyor.

IRS'nin 1099-DA Formu ile Yeni Kurallar Geliyor

ABD İç Gelir Servisi (IRS), kripto para piyasalarında faaliyet gösteren komisyoncuların bazı dijital varlık işlemlerini bildirmeleri amacıyla bir vergi formunun taslak halini yayınladı. IRS'nin 1099-DA formu, dijital varlık alım-satımı yapan aracılık türlerini sınıflandırıyor. Bu türler arasında kiosk işletmecileri, dijital varlık ödeme işlemcileri, barındırılan ve barındırılmayan cüzdan sağlayıcıları ile diğerleri yer alıyor. Bununla birlikte formda, dijital varlıkların adresleri ve bu varlıkların menkul kıymet statüsü dışında olup olmadığına dair bilgiler de talep ediliyor.

Yeni düzenlemeler, dijital varlık aracılarının hisse senetleri ve bonolar gibi daha geleneksel varlıklarla işlem yapan aracılar gibi muamele görmesini öngören geçen yıl önerilen kurallardan kaynaklanıyor. Halihazırda vergi mükellefleri, elde ettikleri karlar üzerinden vergi ödemekle yükümlü ve zararlarını da beyan edebiliyorlar. ABD Hazine Bakanlığı, daha öncesinde vergi mükelleflerinin bu kazançları hesaplamasının zorluklarını dile getirmişti.

Bu teklifler, 2021'de yürürlüğe giren Altyapı Yatırım ve İş Yasası'nın bir parçası olarak kabul edilen, aracıların kripto para birimi faaliyetleri hakkında daha fazla raporlama yapmalarını içeren yeni kurallar olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak Crypto Council for Innovation'dan Ji Kim, bu tür düzenlemelerin özellikle barındırılmayan cüzdan sağlayıcılarının aracı olarak listelenmesini "talihsiz" olarak nitelendiriyor ve bu durumun, işlemlerin doğası veya tarafların kimlikleri hakkında bilgi sahibi olmayan bir yazılım sağlayıcısının rollerini yanlış tanımladığını belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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