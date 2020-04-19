TDV gönüllüleri ve din görevlileri yaşlı ve hastaların yardımına koşuyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› TDV gönüllüleri ve din görevlileri yaşlı ve hastaların yardımına koşuyor - Haberler
Vefa Sosyal Destek Grubu, Türkiye, Güncel

TDV gönüllüleri ve din görevlileri yaşlı ve hastaların yardımına koşuyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların market ve pazar alışverişinden bağ ve bahçe işlerine kadar yaşama dair her alandaki ihtiyaçları Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ve din görevlileri...

19.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:46
TDV gönüllüleri ve din görevlileri yaşlı ve hastaların yardımına koşuyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların market ve pazar alışverişinden bağ ve bahçe işlerine kadar yaşama dair her alandaki ihtiyaçları Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ve din görevlileri tarafından karşılanmaya çalışılıyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarında yer alan Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ile din görevlileri, yaşlı ve hastalardan gelen hiçbir talebi geri çevirmiyor. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, korona virüs salgınının Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte gerekli çalışmalara başladıklarını ve toplumun her kesimine yardım ulaştırmaya gayret ettiklerini söyledi. Özellikle evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının bu dönemde daha elzem bir hal aldığına dikkati çeken Açık, şunları kaydetti:

"140 bin din görevlimiz ve gönüllümüzle birlikte 81 il ve tüm ilçelerde kapı kapı dolaşarak nerede bir ihtiyaç varsa onu gidermenin çabasını gösteriyoruz. Hiçbir yardım talebini geri çevirmemeye gayret gösteriyoruz. İyiliğin hizmetkarı, bu sürecin adsız kahramanları din görevlilerimiz ve gönüllülerimiz, sadece market ve pazar alışverişi, maaş çekme veya yardım kolileri ulaştırmakla yetinmiyor. Kimi zaman odun kırarak, kimi zaman yaşlımızın evinin önüne beton dökerek, kimi zaman bağ ve bahçe bakımı yaparak, kimi zaman sokakları dezenfekte ederek, kimi zaman evlere sıcak yemek götürerek, kimi zaman soba borusu temizleyerek, kimi zaman da evlerinde televizyonu bulunmadığı için uzaktan eğitime devam edemeyen yavrularımıza kol kanat gererek toplumun her kesimine ulaşıp ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor."

"KAPANMAYACAK KARDEŞLİK KAPILARI ARALANIYOR"

İnsanlığın dini ve manevi hayatına hizmet eden, her daim topluma rehberlik ve önderlik eden din görevlileri ve aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinin bu zor günlerde de taşın altına elini koyarak yardımlaşma ve dayanışmanın öncüleri olduğuna dikkati çeken Açık, "Uzak yakın, soğuk sıcak, yağmur çamur demeden, saat mefhumu gözetmeksizin kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan din görevlilerimiz ve gönüllülerimiz, kapanmayacak kardeşlik kapılarını aralıyor" diye konuştu.

Açık, hiçbir karşılık beklemeden yapılan bu özverili ve fedakarane çalışmanın karşılığında yüzlerdeki tebessüm ve hayır duasının din görevlileri ve gönüllülerin en büyük mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Akdoğan Mahallesi Kovacık Camii İmam Hatibi Ali Tekke de böyle bir dönemde başta yaşlılar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine hizmet etmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Tekke, "80 yaşındaki Ayten Aslan'a yardım ulaştırdık. Bu esnada tarlasında çapa ve benzeri yapılması gereken işler olduğunu söyledi ve bizde bu işleri de yaparak talebini yerine getirdik" şeklinde konuştu.

Mersin'in Tarsus ilçesi Kırıt Mahallesi Merkez Camii İmam Hatibi Muhammed Furkan Yıldız ise, özellikle yaşlılardan gelen hiçbir talebi geri çevirmediklerini belirterek, "Evinden çıkamayan 82 yaşındaki Mehmet amca zeytin ağaçlarının ilaçlanmasını istedi. Bizde gerekli ekipmanları alarak Mehmet amcamızın isteğini yerine getirdik" dedi.

Çorum merkeze bağlı Üyük Köyü Camii İmam Hatibi Mustafa Yıldırım, her gün düzenli olarak yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları evlerinde ziyaret ettiğini belirterek, "Yakacak odunu kalmadığını belirten bir yaşlımızın odunlarını kırarak hazır hale getirdim. Bu tür işleri ben de, diğer arkadaşlarım da memnuniyetle yapıyoruz" diye konuştu.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz Haberler
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
CHP'li belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki Haberler
CHP'li belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki
Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük
Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi 'pes' dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı
"Fakirler koronadan ölsün" diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü
İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
2 aylık ev kirasını alamayan emlakçı, kiracısının eşyalarını kapı önüne koydu
2 aylık ev kirasını alamayan emlakçı, kiracısının eşyalarını kapı önüne koydu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Kutsi Halil Sezai Serdar Ortaç Cengiz Kurtoğlu
Spor Tamer Tuna Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: TDV gönüllüleri ve din görevlileri yaşlı ve hastaların yardımına koşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 15:57:20. #1.14#
title