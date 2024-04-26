TÜSF Başkanı Günay: Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda madalyalar kazanmak için mücadele edeceğiz

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, temmuzda Macaristan'da gerçekleştirilecek Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda 300 sporcuyla madalyalar kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Karate Türkiye Şampiyonası için Kırşehir'e gelen Günay, AA muhabirine, futbol, voleybol, basketbolun yanı sıra son yıllarda özellikle karate, tekvando, muaythai, kick boks gibi sporlara ilginin de arttığını belirtti.

Günay, dövüş sporlarında, okçuluk ve atıcılıkta yüksek başarı yakalandığını, takım sporlarındaki başarı ile seviyeyi yükselmek için çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Üniversitelerin akademik takvimlerine göre haziran ayı sonuna kadar faaliyetlerinin devam ettiğini anlatan Günay, 12-24 Temmuz'da Macaristan'ın Debrecen ve Miskolc şehirlerinde düzenlenecek Avrupa Üniversiteler Oyunları'na odaklandıklarını vurguladı.

"Avrupa Şampiyonası için 300'ün üzerinde sporcuyla Macaristan'da olacağız." diyen Günay, yeni madalyalar kazanmak için mücadele edeceklerini bildirdi.

Günay, son 2 yılda katıldıkları uluslararası organizasyonlarda federasyon olarak 300 madalya kazanarak, önemli bir başarıya imza attıklarını dile getirerek, "Genel klasmanda ülke sıralamasında Avrupa'da ikinci, dünyada 6. sıradayız. Dünyada 6. sırada olmamız büyük bir başarı ama bu başarıyı korumak, devam ettirmek ve yukarılara tırmanmak için gayret ediyoruz. Devletimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, üniversitelerimize, gençlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Federasyon olarak bu yıla çok iyi başladıklarına değinen Günay, "Umman'da yapılan dünya kros şampiyonasında kızlarımız ikinci oldu. Grafiklerde genel olarak Türk sporunda başarı artışı var, inşallah bunu da devam ettiririz." diye konuştu.

"Gençlerimiz ciddi ilgi gösteriyor"

Günay, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle lisanslı sporcu sayısının son yıllarda artarak 38 bine ulaştığını aktararak, şunları kaydetti:

"91 branşa çıktık, lisanslı sporcumuz da arttı. Yeni sporların Türkiye'de yayılmasına öncülük ediyoruz. Gençlerimiz son yıllarda özellikle spora ciddi ilgi gösteriyor. Sporda artık başarılarıyla anılan bir ülke olduk, bu da bizi gururlandırıyor. Devletimizin desteği ve üniversite yönetimlerinin gençlerimize spor imkanlarını açması da oldukça önemli. 208 üniversitede 7 milyon 500 bin üniversite öğrencisi büyük bir potansiyel. Avrupa'da başarılı spor ülkelerinin nüfusundan fazla bir gence sahibiz bu bizim için önemli. İnşallah sayıyı, seviyeyi ve başarıyı artırmayı hedefliyoruz."