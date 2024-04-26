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OMÜ Sporcuları Türkiye Birinciliği ve Üçüncülüğü Kazandı

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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) sporcuları, farklı branşlarda yapılan yarışmalarda birincilik ve üçüncülük elde etti. Bisiklet yarışmasında Ufuk Baki Taş altın madalya kazanırken, Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Emre Okuş bronz madalya elde etti.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) sporcuları Türkiye birinciliği ve üçüncülüğü olmak üzere 2 farklı madalya kazandı.

OMÜ'yü temsilen 7. Üniversiteler Arası ODTÜ Dağ Bisikleti Yarışması'na katılan Bisiklet Topluluğu üyesi öğrenci Ufuk Baki Taş, 32 yarışmacı arasından Türkiye birincisi olmayı başararak altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı dönemde OMÜ'yü temsilen 23-25 Nisan 2024 tarihleri arasında Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Porsuk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen Üniversiteler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'na katılan öğrenci Emre Okuş ise 65 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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