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LİLA Kağıt kurucusu kimdir? Lila Kağıt sahibi Abdullah Öğücü kimdir?

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Lila Kağıt, Türkiye'nin önde gelen kağıt üretim firmalarından biridir. Firmanın kurucusu ve sahibi Abdullah Öğücü, sektördeki deneyimi ve başarılı iş stratejileri ile tanınmaktadır. Öğücü'nün liderliğinde Lila Kağıt, kaliteli ürünleri ve sürdürülebilir iş modeli ile sektörde önemli bir konuma sahiptir.

Lila Kağıt 1930 yılında Hasan Öğücü tarafından, Gaziantep'te kurulan çırçır ve dokumacılık ticarethanesi ile başlayan yolculuk, 2.kuşak olan Abdullah Öğücü liderliğinde iplik ve diğer tekstil ürünlerinin satışı için Marmara Pamuklu Mensucat San. Tic. A.Ş.'nin kurulmasıyla devam etti. Peki, LİLA Kağıt kurucusu kimdir? Lila Kağıt sahibi Abdullah Öğücü kimdir?

ABDULLAH ÖĞÜCÜ KİMDİR?

1933 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. İlkokul eğitimini sürdürürken 7 yaşında babasının yanında iş hayatına başladı. 1964 yılında Güneydoğu İplik San ve Tic. A.Ş.'yi kurdu. Daha sonra İstanbul'a yerleşti ve 1984 yılında Çorlu'da kurduğu Marmara Pamuklu Mensucat'ta çalışma hayatına yönetici olarak devam etti.

Abdullah Öğücü'nün girişimciliği, yurtdışında eğitimini tamamlayan oğullarının bilgi birikimi ile güçlenerek 2004 yılında Boyahane işletmesi, 2005 yılında Enerji Santrali ve 2006 yılında Lila Kağıt fabrikası yatırımlarıyla sürdü. Lila Kağıt Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürürken 2007 yılında vefat etti.

LİLA Kağıt kurucusu kimdir? Lila Kağıt sahibi Abdullah Öğücü kimdir?

LİLA Kağıt kurucusu kimdir? Lila Kağıt sahibi Abdullah Öğücü kimdir?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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