Üye Girişi
Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredat sistemi ne? "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" nasıl olacak?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağını yayınladı. 1 haftalık askı sürecinin ardından eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek taslağa son şekli verilecek.

Millî Eğitim Bakanlığınca, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait " Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı, "https://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu. Yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredat sistemi ne?"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" nasıl olacak?

MÜFREDAT DEĞİŞİYOR MU?

Millî Eğitim Bakanlığınca, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait " Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı, "https://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu. Yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredat sistemi ne? 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' nasıl olacak?

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ NE DEMEK?

MEB müfredat taslağı kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan Tekin'in aktardığına göre bugün askıya çıkan yeni çalışmada "Bütünleşik Eğitim Modeli" benimsenecek. Öğrenciler; fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak desteklenecek. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen müfredatın sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktığı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, müfredat hazırlık sürecinde, çok uzun görüş alışverişleri ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden analizler yapıldığı, toplantılar düzenlediği ve bütün bu birikimin geçen yıl yaz aylarında bir veri olarak alındığı ve bu verilerin sistematik hâle getirildiği ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanı Türkiye Yüzyılı Yusuf Tekin Türkiye Gündem Eğitim Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı final mi yapıyor? Yargı bitiyor mu 2024? Teşkilat final mi yapıyor? Teşkilat bitiyor mu 2024? Korkma Ben Yanındayım final mi yapıyor? Korkma Ben Yanındayım bitiyor mu 2024? Üç Kız Kardeş final mi yapıyor? Üç Kız Kardeş bitiyor mu 2024? Kardeşlerim final mi yapıyor? Kardeşlerim bitiyor mu 2024? Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı bitiyor mu 2024? 27-28 Nisan Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27-28 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 27 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 27-28 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title