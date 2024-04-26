Okul Sporları faaliyetleri kapsamında Afyonkarahisar'da İlk kez Karakucak Güreşi müsabakaları düzenlendi. Müsabakalara 65 sporcu katılım sağladı.

Yarışmaların sonunda dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil etmeye hak kazandı. Zorlu mücadelelerin ardından öne çıkan başarılı isimler, hem şehrin hem de kendi spor branşlarının gururu oldu.

Dereceye giren sporcuların başarıları, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından takdirle karşılandı. Müdür Kasapoğlu, sporculara verdikleri emek ve ortaya koydukları performans dolayısıyla tebriklerini iletti.

Ödül töreni, sporcuların aileleri ve spor severlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Dereceye giren sporculara verilen ödüller, onların başarılarına olan desteğin ve teşvikin bir göstergesi oldu. - AFYONKARAHİSAR