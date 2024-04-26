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KFC TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU? KFC kapanacak mı?

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KFC TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU? KFC kapanacak mı? Türkiye operasyonlarını durdurup durdurmayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Fast food devi KFC'nin Türkiye'deki geleceği hakkında kesin bir bilgi bekleniyor. KFC'nin Türkiye'den çekilip çekilmeyeceği konusu, tüketiciler ve iş dünyası tarafından merakla bekleniyor.

Yum! Brands'in 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosu, KFC ve Pizza Hut'ın Orta Doğu'daki satışlarında bir düşüş olduğunu gösteriyor. Bu durum Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut restoranlarının geleceği konusunda endişelere neden oluyor. KFC TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU? KFC kapanacak mı? İşte merak edilenler...

KFC TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYORM MU?

ABD merkezli restoran işletmeciliği devi Yum! Brands, 2023'ün son çeyreğine ait mali tablolarını yayınladı. Ancak, gelirleri İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara destek veren şirketlere yönelik boykot çağrıları nedeniyle beklentilerin altında kaldı. Bu durum, KFC ve Pizza Hut gibi markaların Türkiye'den çekilme ihtimalini gündeme getirebilir.

KFC TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU? KFC kapanacak mı?

SATIŞLAR DÜŞTÜ MÜ?

Yum! Brands'in son çeyrek geliri, önceki yılın aynı dönemine göre %1 artarak 2,04 milyar dolara yükseldi. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde şirketin geliri 2,02 milyar dolardı. Orta Doğu'daki çatışmalar ve boykotlar, Yum! Brands'i olumsuz etkiledi. KFC ve Pizza Hut'ın bölgedeki satışlarında düşüş yaşandı. Bu durum, şirketin Türkiye dahil birkaç pazardan çekilme olasılığını gündeme getirebilir.

KFC TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU? KFC kapanacak mı?

Yum! Brands'in Türkiye'den çekilip çekilmeyeceği konusunda henüz kesin bir karar verilmedi. Şirket yetkilileri bu konuda resmi bir açıklama yapmadılar. Ancak, Orta Doğu'daki çatışmalar ve boykotların Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut satışlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor. Durumun gelişmelerini takip etmekte fayda var.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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