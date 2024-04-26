Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 26 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Futbolseverlerin merakla beklediği 26 Nisan 2024 Cuma gününe ait maç programı belli oldu. Gün boyu dünya genelinde ve Türkiye'de gerçekleşecek olan maçlar ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 26 Nisan 2024 Cuma Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 26 Nisan 2024 Cuma Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır.
12:45 - Brisbane Roar vs Adelaide United - Avustralya A Ligi - A-Leagues Youtube
17:00 - Özbekistan vs Suudi Arabistan - AFC U23 Şampiyonasi Çeyrek Final - Spor SmartSmart Spor HD
18:00 - Kolkheti 1913 vs Samtredia - Gürcistan Erovnuli Liga - Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00 - Al Hilal vs Al Fateh - Suudi Arabistan Pro Lig - S Sport PlusTV 8 BuçukExxen
19:30 - Hertha Berlin vs Hannover 96 - Almanya Bundesliga 2 - Bein Sports 4Tivibu Spor 4beIN Sports Tod TV
19:30 - St.Pauli vs Hansa Rostock - Almanya Bundesliga 2 - Bein Sports 3Tivibu Spor 3beIN Sports Tod TV
20:00 - Dinamo Tiflis vs Telavi - Gürcistan Erovnuli Liga - Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00 - Adana Demirspor vs Galatasaray - Trendyol Süper Lig - Bein Sports 1Bein Sports beIN Connect
20:30 - Irak vs Vietnam - AFC U23 Şampiyonasi Çeyrek Final - Spor SmartSmart Spor HD
21:00 - Al Ittihad vs Al Shabab - Suudi Arabistan Süper Kupasi - Yayın Yok
21:30 - Bochum vs Hoffenheim - Almanya Bundesliga - Bein Sports 4Tivibu Spor 2beIN Sports Tod TV
21:45 - Frosinone vs Salernitana - İtalya Serie A - S Sport PlusCBC Sport
22:00 - Real Sociedad vs Real Madrid - İspanya La Liga - S Sport PlusS Sport
22:00 - Montpellier vs Nantes - Fransa Ligue 1 - Bein Sports 3beIN Sports Tod TV