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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tribünden atılan yabancı maddelerin isabet ettiği Ali Koç'u, beyaz tişörtlü bir kişinin iterek yere düşürdüğü anlar kameraya yansıdı. İşte Ali Koç'a yapılan saldırının kareleri...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe deplasmanında saldırıya uğradı. Bir şahsın itmesiyle yere düşen Ali Koç, korumalar eşliğinde saha kenarına götürüldü. Saldırı anının fotoğrafları ise ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe- Fenerbahçe maçının devre arasında deplasman tribününe gitti. Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe yönelen Ali Koç, konu hakkında stadyuma girebilen Fenerbahçeli taraftarlar ile görüştü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

ALİ KOÇ'U İTEREK YERE DÜŞÜRDÜLER

Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı. Tribünden atılan yabancı maddelerin isabet ettiği Ali Koç'u, beyaz tişörtlü bir kişinin iterek yere düşürdüğü görüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırıAli Koç'u iterek yere düşüren saldırgan

Saha kenarındaki güvenlikler ve polisler hızlı bir şekilde Ali Koç'a saldıran şahsa müdahalede bulundu. Ali Koç ise korumalar eşliğinde sahadan çıkarıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

İşte Ali Koç'un saldırıya uğradığı anlardan kareler:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Spor

Fenerbahçe Fenerbahçe Ali Koç Ali Koç 3-sayfa Spor Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Spor Haberler

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Yorumlar (13)

hakan aslan:

çoktandır hak ediyordu

125
35
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Goethegitme:

Arabistan tutmadı burda deniyo,yemezler

67
88
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Mücahit Kılıç:

Daha dur mourinho tazminatını alacak gidecek :D

76
18
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serdar turan:

ali koç'un sağ arka adalesinde yırtık varmış, sahalardan 6 hafta uzak kalacakmış .)

57
16
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Davut Şeyban:

HAK ETMİŞTİR NE İŞİ VAR SAHADA

47
18
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Kemal Gocer:

Fenerin başına çok arıza başkan geldi bundan kötüsü olmaz diyordum bu adam ivmeyi arşa çıkardı. ülkenin en ünlü sanayicisisin bunlar yakışıyormu sana cümle aleme rezil olmak böyle bir şey olsa gerek. Bu olay boş stadyuma gidip oradaki görevlileri dövdürmeye benzemiyor demi dolu stadyumda bunların başına gelmesi gayet doğal.Bidahada her statta artistlik yapmazssın heralde.

24
4
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M C:

Okumus bir insan bunu yaparsa? Gerisini düsünemiyorum. Cok Yazik!!

19
1
yanıtYanıtla
Nuh Malkoc:

Yandaşı yanında yokmuş mu

14
2
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şahabettin Ayyıldız:

Türkiye de neler oluyor, tbmm milletvekli mecliste dövülüyor vuranı kahraman ilan ediyorlar Türkiyenin en büyük spor kulüplerin birinin başkanı saldırı yapılıyor orda ne işi var diyorlar millet gerçekten kaos mu istiyor

5
8
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Murat Celik:

Harran'da bir değeri yok Ali Koç

8
1
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