Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık' - Haberler
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Milli Eğitim Şurası'nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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