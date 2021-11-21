Son dakika haberleri! Milyonluk gulet yangında kullanılamaz hale geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Milyonluk gulet yangında kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Milyonluk gulet yangında kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberleri: Muğla'nın Marmaris ilçesinde özel bir marinada kızakta bulunan ahşap gulette çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, milyonluk gulet kullanılamaz hale geldi.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde özel bir marinada kızakta bulunan ahşap gulette çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, milyonluk gulet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Marmaris ilçesi Yalancı Boğaz mevkiindeki özel bir marinada saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marinada kızakta bulunan 27 metre uzunluğundaki 'Marmaris Palace' isimli lüks gulette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Guletten yükselen alevleri fark eden marinadaki güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Marmaris itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, yangın sonrası milyonluk gulet kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Ankara'da tüp patlaması sonucu çıkan yangında iki kişi yaralandı

Ankara'da tüp patlaması sonucu çıkan yangında iki kişi yaralandı

 Bunu da gördük! Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı

Bunu da gördük! Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı

 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis

14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title