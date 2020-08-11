Son dakika haberleri | Kırşehir'de fabrika yangını; 2 işçi dumandan etkinlendi
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Son dakika haberleri | Kırşehir'de fabrika yangını; 2 işçi dumandan etkinlendi

Son dakika haberlerine göre KIRŞEHİR'de, genleşme tankı imalatı yapan fabrikada yangın çıktı.

Son dakika haberleri | Kırşehir'de fabrika yangını; 2 işçi dumandan etkinlendi
11.08.2020 17:30 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:34

KIRŞEHİR'de, genleşme tankı imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Genleşme tankı imalatı yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada içeride bulunan ve dumandan etkilenen fabrika çalışanı Emre Şahin (30) ile Hacı Yatan (30), Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasara yol açan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

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