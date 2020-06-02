Son dakika haberleri! EPDK Başkanı Yılmaz: Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde
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Son dakika haberleri! EPDK Başkanı Yılmaz: Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde

Son dakika güncel haberine göre ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Mustafa Yılmaz, "Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde.

Son dakika haberleri! EPDK Başkanı Yılmaz: Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde
02.06.2020 10:10 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:10

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Mustafa Yılmaz, "Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde. Daha önce 3 kere uyguladığımız gibi bir kez daha gereken adımı atmaktan çekinmeyiz. ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz" dedi.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının serbest piyasa ortamında rekabetçi bir anlayışla belirlendiğini bildirildi. Fiyatların, EPDK tarafından belirlenmediği, indirim ve artışlara müdahale edilmediği belirtildi. Ancak fiyat hareketlerinin kurum tarafından takip edildiği vurgulanarak, "Tüketiciyi mağdur eden, piyasanın işleyişini ve rekabet ortamını bozan fiyat hareketlerine karşı ise EPDK'nın müdahale etme ve tavan fiyat uygulama seçeneği bulunuyor. Kurum; geçtiğimiz yıllarda 3 defa 2'şer aylık süreyle tavan fiyat uygulamasına karar vermiş, yurt geneli için belirlenen tavan fiyatın üzerinde fiyatla akaryakıt satışı engellenmişti. EPDK özellikle son aylarda ve koronavirüs süreci ile birlikte akaryakıt sektöründe yaşanan bazı fiyat hareketlerinin hem tüketiciyi mağdur eden hem de rekabet ortamını bozan bir hal aldığını tespit etti" denildi.

'YÜKSEK ARTIŞLAR GÖRDÜK'Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Oyunu kuralına göre oynamak akaryakıt sektörünün bütün oyuncularının kırmızı çizgisi olmalı. Aksi halde sektöre yeni bir balans ayarı yapmamız kimseye sürpriz olmasın. Tüm iller için geçerli akaryakıt fiyat marjlarının geçmiş dönemlere göre makul olmayacak biçimde arttığını tespit ettik. İstanbul Avrupa yakası marjlarında yüksek artışlar gördük. Diğer illerde ise marjlar çok daha fazla artış gösterdi. Bunu da hiçbir dağıtıcı, maliyet artışıyla ya da bir başka gerekçeyle açıklayamaz. Bu hareket doğrudan tüketiciyi mağdur etmek ve sektörü dinamitlemektir" dedi.'GEREKEN ADIMI ATMAKTAN ÇEKİNMEYİZ'Yılmaz, katkılı ürünlere ilişkin marjların da katkılı olmayan ürün marjlarına kıyasen belirgin bir artış gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Katkılı ürünler İstanbul Avrupa yakasında litre başı 5 kuruş, diğer illerde litre başı 7 kuruş gibi makul olmayan seviyelere çıkmış durumda. Yurt genelinde ortaya çıkan bu artışa EPDK'nın sessiz kalmasını da kimse beklemesin. Çok net söylüyorum. Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde. Daha önce 3 kere uyguladığımız gibi bir kez daha gereken adımı atmaktan çekinmeyiz. ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz."

Öte yandan, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bütün dağıtım şirketlerine yazı gönderilerek, fiyat marjlarının makul seviyeye çekilmesinin istendiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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