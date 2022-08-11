Kendileri İçin Elektrik Üretenler, Tükettikleri Kadar Enerjiyi Satabilecekler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kendi elektriğini üretenlerin desteklenmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre; bu üreticiler, kendi tükettiği enerji kadarki fazla üretimi satabilecek, onun üzerindeki üretim ise bedelsiz olarak sisteme girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kendi elektriğini üretenlerin desteklenmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre; bu üreticiler, kendi tükettiği enerji kadarki fazla üretimi satabilecek, onun üzerindeki üretim ise bedelsiz olarak sisteme girecek.

EPDK, lisanssız elektrik üretiminde yeni bir düzenlemeye gitti. Yeni yönetmelik, bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; kendi tüketimi için üretim yapanlar, tükettikleri kadar enerjiyi satabilecekler.

Tüketim miktarı kadar fazla üretimin üzerindeki üretim ise bedelsiz enerji olarak sisteme yansıyacak. Üretim arttıkça tüketicilerin faturalarında düşüş olacak. Organize sanayi bölgelerinde yer bulamayan tüketiciler, sanayi bölgeleri dışında da tesis kurabilecekler.