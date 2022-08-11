Haber : Kendileri İçin Elektrik Üretenler, Tükettikleri Kadar Enerjiyi Satabilecekler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kendileri İçin Elektrik Üretenler, Tükettikleri Kadar Enerjiyi Satabilecekler

 - Güncelleme:
Kendileri İçin Elektrik Üretenler, Tükettikleri Kadar Enerjiyi Satabilecekler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kendi elektriğini üretenlerin desteklenmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre; bu üreticiler, kendi tükettiği enerji kadarki fazla üretimi satabilecek, onun üzerindeki üretim ise bedelsiz olarak sisteme girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kendi elektriğini üretenlerin desteklenmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre; bu üreticiler, kendi tükettiği enerji kadarki fazla üretimi satabilecek, onun üzerindeki üretim ise bedelsiz olarak sisteme girecek.

EPDK, lisanssız elektrik üretiminde yeni bir düzenlemeye gitti. Yeni yönetmelik, bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; kendi tüketimi için üretim yapanlar, tükettikleri kadar enerjiyi satabilecekler.

Tüketim miktarı kadar fazla üretimin üzerindeki üretim ise bedelsiz enerji olarak sisteme yansıyacak. Üretim arttıkça tüketicilerin faturalarında düşüş olacak. Organize sanayi bölgelerinde yer bulamayan tüketiciler, sanayi bölgeleri dışında da tesis kurabilecekler.

ANKA / Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title