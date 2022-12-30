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Son Dakika! EPDK Başkanı Yılmaz: Sanayide elektriğe yüzde 16 indirim yapıldı, mesken elektriğinde de zam olmayacak

Ekonomi Haberleri

Son dakika! EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sanayide elektriğe yüzde 16 indirim yapıldığını duyurdu. Yılmaz "Mesken elektriğinde zam olmayacak." ifadelerini kullandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2023 yılının ilk 3 ayında geçerli olacak elektrik fiyatlarını belirledi. Buna göre sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yüzde 16 indirim yapıldı.

MESKENLERDE ZAM YOK

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4 bin 800 Türk lirası/megavatsaatten 4 bin 200 Türk lirası/megavatsaate düşürdük" dedi. Yılmaz, mesken abonelerine ise elektrik zammı yapılmayacağını duyurdu.

DOĞALGAZA DA İNDİRİM GELİYOR

EPDK dün de İGDAŞ'ın sistem kullanım bedellerinde indirime gitmişti. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olarak düzenleme ile İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına yüzde 12-13 düzeyinde indirim gelecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Elektrik Zammı Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

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