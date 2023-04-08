Epdk, 22 Şirkete Lisans Verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik üretim, doğal gaz depolama, madeni yağ, petrol dağıtıcı, OSB elektrik dağıtım ve elektrikli şarj istasyonu gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 şirkete lisans verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik üretim, doğal gaz depolama, madeni yağ, petrol dağıtıcı, OSB elektrik dağıtım ve elektrikli şarj istasyonu gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 şirkete lisans verdi.

EPDK'nin lisans kararlarıyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre EPDK, 10'u elektrikli şarj istasyonu, 7'si elektrik üretim ile 1 OSB elektrik dağıtım, 1 elektrik tedarik, 1 doğal gaz depolama, 1 madeni yağ ve 1 dağıtıcı firmaya lisan verdi.

EPDK ayrıca, 3 şirketin elektrik tedarik lisansını, 5 şirketin elektrik üretim lisansını ve 1 LPG dağıtıcı lisansını iptal etti. 1 LPG dağıtıcının lisansı ise yeniden geçerlilik kazandı.

Ayrıca 1 akaryakıt şirketinin depolama lisansı uzatıldı.