Sonbaharın ilk gününde doğal gaz ve elektriğe zam! İşte yeni tarifeler

Dün gece konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 20, sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 50.8 oranında zam geldi. Kısa bir süre sonra açıklama yayınlayan EPDK ise elektriğe zam geldiğini duyurdu. Buna göre konutlarda kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 20, sanayi tesislerinde kullanılan elektriğin fiyatı ise yüzde 50 arttı.

Sonbaharın ilk gününde önce doğal gaza sonra elektriğe art arda zam geldi. BOTAŞ'ın açıkladığı eylül ayı tarifesine göre, konutlarda kullanılan gazın fiyatı yüzde 20.4 oranında arttı. Konut abonelerine en son haziran ayında yüzde 30 zam yapılmıştı.

SANAYİDE ORAN YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Doğal gazdaki zam oranı elektrik üretimi yapan tesisler için yüzde 49.5, sanayi abonelerinde ise yüzde 50.8 oldu. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bilindiği üzere, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup, %99'dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir. Dünyada pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte artan doğal gaz talebine bağlı olarak küresel enerji piyasalarındaki doğal gaz fiyatlarında yüksek oranda artışlar meydana gelmiş olup, bu durum kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte ve takip edilmektedir. Buna ilaveten, Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrasında doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş artarak devam etmiş ve pandemi öncesine göre küresel piyasalardaki doğal gaz fiyatlarında %2000'e varan oranlarda artış meydana gelmiştir. Buna karşın, küresel piyasalardaki yüksek doğal gaz fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

"DÜZENLEME MAALESEF ZORUNLU HALE GELMİŞTİR"

Diğer taraftan, bağımsız yayın organı Evsel Enerji Fiyat Endeksi'ne (HEPI-Household Energy Price Index) ve EUROSTAT verilerine göre konutlarda ve sanayi kuruluşlarında Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gaz ülkemizde kullanılmaktadır. 1 Eylül 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkânlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması maalesef zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

ABONE GRUPLARINA GÖRE ZAM ORANLARI

Konutlarda kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama % 20,4

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama %47,6

Sanayide kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama %50,8

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama % 49,5 oranında artış yapılmıştır.

Bu artışlara rağmen, özellikle Konutlarda kullanılan doğal gazda tüketicilerimize %80'in üzerinde destek verilmeye devam edilmektedir."

AYNI GECE ELEKTRİĞE DE ZAM GELDİ

Doğal gaz zammının hemen ardından elektrikte de tarife değişti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada, salgının etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirdiği belirtildi. "Küresel enerji krizi" olarak da yorumlanan bu süreçte tüm ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir." denildi.

KONUTTA YÜZDE 20, SANAYİDE YÜZDE 50 ZAM

EPDK'nın açıklamasının devamında şunlar kaydedildi: "Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji ham madde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebiyle nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 lira olmuştur."

Yeni tarifeler 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.