Ahmet Akın: 'Algı Siyaseti ile Doğal Gaz Depoları Dolmaz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, kış ayları yaklaşırken doğal gaz arz güvenliğini ilgilendiren yeraltı depolarının doluluk oranıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) çelişkisini ortaya koydu. Akın, “Enerji Bakanı temmuz ayında ‘Depolarımız dolu’ diye açıklama yaptı. EPDK’nın temmuz ayı sektör raporuna göre ise depolar tam dolu değil. Algı siyasetiyle doğal gaz depoları dolmaz” açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, kış ayları yaklaşırken doğal gaz arz güvenliğini ilgilendiren yeraltı depolarının doluluk oranıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) çelişkisini ortaya koydu. Akın, "Enerji Bakanı temmuz ayında 'Depolarımız dolu' diye açıklama yaptı. EPDK'nın temmuz ayı sektör raporuna göre ise depolar tam dolu değil. Algı siyasetiyle doğal gaz depoları dolmaz" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, İran-Türkiye arasındaki doğal gaz hattının bakım gerekçesiyle 2 Ekim itibarıyla 8 gün boyuna doğal gaz akışını durdurmasının geçtiğimiz kış ayında yaşanan arz güvenliği krizini hatırlattığını belirtti.

Geçen kış, sanayide haflarca doğal gaz kısıntısı ve elektrik kesintisine neden olan krizin ana sebebinin doğal gaz depolarının boş olmasından kaynaklandığını ifade eden Akın, "Önümüzdeki kış döneminde benzer bir krizin yaşanmaması için doğalgaz yeraltı depolarının tam dolu olması gerekirken, EPDK'nın resmi verileri iktidar sözcülerinin açıklamalarıyla çelişiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 26 Temmuz 2022 tarihinde Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi ziyaretinde "Tuz Gölü'ndeki deponun tamamını doldurduk. Silivri deposunun da yüzde 82'sini doldurduk. Eylül ayı sonuna kadar da kalan kısmı tamamlayacağız. Kışa tam dolu bir şekilde girmiş olacağız" açıklamasını yaptığı anımsattı.

EPDK VERİLERİNE GÖRE 600 MİLYON METREKÜP EKSİK GAZ VAR

Akın, Tuz Gölü deposunun 1 milyar metreküp, Silivri'nin ise 3 milyar 191 milyon metreküp olduğunu anımsattı. Akın, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Tuz Gölü deposunun tam, Silivri'nin de yüzde 82 oranında dolu olması durumunda yeraltı depolarındaki doğalgaz miktarının temmuz ayında 3 milyar 616 milyon metreküp olması gerekirdi. Ancak EPDK'nin açıkladığı temmuz ayı raporunda yeraltı depolarındaki toplam miktar 3 milyar 15 milyon metreküp. Enerji Bakanı'nın ifade ettiğine göre 600 milyon metreküp eksik! Bu durumda ya EPDK'nin resmi verileri doğru değil ya da iktidar algı siyasetiyle süreci yönetmek istiyor. Ancak algı siyasetiyle doğalgaz depolar dolmaz."

Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları ile EPDK'nın resmi verilerinin çelişmesini TBMM gündemine taşıdı. CHP'li Akın, Bakan Dönmez'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

"Geçtiğimiz temmuz ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın açıklaması ile EPDK'nın temmuz ayı raporunda belirtilen depolanmış doğalgaz miktarı arasında 600 milyon metreküp fark bulunmaktadır. Hangi veri doğrudur? Silivri ve Tuz Gölü depoları tam dolu ise bu iki deponun doldurulması için ne kadar ödenmiş ya da ödenecektir? Enerji arz güvenliği konusunda Bakanlığınızın tedbirleri nelerdir? Bu tedbirler kara kışı geçirmek için yeterli olacak mıdır? Alım gücü düşen vatandaşlarımız için tedbirleriniz arasında doğalgaz birim fiyatlarında indirim yapılması var mıdır?"