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"Küresel ticaretin geleceğini enerji politikaları belirleyecek"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) destekleri ile düzenlenen Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) destekleri ile düzenlenen Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı başladı.

İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı Direktörü Riccardo Landi, "İklim değişikliği dünyanın 1 numaralı gündem maddesi. Üretim teknolojilerinde yenilenebilir enerji odak noktasında olacak. Türk ve İtalyan şirketleri enerji teknolojilerinde geldikleri noktayı dünyaya sergiliyor" dedi.

Landi, "İklim değişikliği ve küresel ısınma dünyanın 1 numaralı gündem maddesi. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması, sıfır emisyon ve yenilenebilir enerji teknolojileri gelecek yıllara damgasını vuracak kavramlar. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretimdeki payı her geçen gün artıyor. Bu bağlamda Türk ve İtalyan şirketlerinin küresel pazardaki pozisyonu çok önemli. ITA olarak iki ülkenin enerji teknolojilerinde dünyaya yön vermesi gerektiğini düşünüyoruz. ICCI'daki ikili iş görüşmeleri bu bağlamda kritik öneme sahip" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Yenilenebilir Enerji, İtalyan, Enerji, Yerel, Haberler

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