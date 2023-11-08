SEDAŞ'ın çevre dostu projesi, Jüri Özel Ödülünün sahibi oldu

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından ikincisi gerçekleştirilen Ar-Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'nda Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından ikincisi gerçekleştirilen Ar-Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'nda Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EPDK ve ELDER tarafından ikincisi gerçekleştirilen Ar-Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'nda proje ödülleri sahiplerini buldu.

20 bin kilometrekarelik alanda 2 milyonu aşkın müşteriye hizmet sunan SEDAŞ, çalıştaya dağıtım ve güç transformatörlerinde yalıtım malzemesi olarak trafo yağı yerine bitkisel yağın kullanılması projesi ile katıldı.

SEDAŞ'ın GRID İnovasyon Yazılım, On Dokuz Mayıs Üniversitesi ve Best Trafo ile iş birliği içinde yürüttüğü ve toplam 2 milyon 800 bin lira tutarında yatırım yapılan projesi, çevre kategorisinde Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

Açıklamada, elektrik dağıtım sektöründe ilk defa bitkisel yağ yalıtımlı transformatörlerin tasarımı ve imalatının gerçekleştiği belirtilerek, projenin amacına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Geliştirdiğimiz bu projeyle öncelikle trafo üretim sektöründe madeni yağ ithalatının azaltılmasını, bitkisel yağların üretimde kullanılmasıyla trafoların yangına karşı mukavemetinin artırılmasını ve güvenlik seviyelerinin yukarı çekilmesini, üretimde çevre dostu ürünler kullanılmasını hedefliyoruz. Yurt dışı örneklere baktığımızda doğal yağ olarak nitelendirilen ESTER yağlar kullanıldığını, bunun da geleneksel madeni yağlardan çok daha maliyetli olduğunu görüyoruz. Proje ürünümüz ise tamamen bitkisel yağ kullanmakta olup, ana baz soya bitkisinden elde ediliyor ve maliyet avantajı sağlıyor."

Ömrü uzayan transformatörlerin, şebekede daha uzun yıllar tehlikesiz olarak kullanılabilmesinin yüksek güvenlik seviyesini olanaklı kılacağı ifade edilen açıklamada, aynı zamanda kesintisiz enerji aktarımı hedefinin de ciddi ölçüde desteklendiğinin altı çizilerek, projeye emek veren tüm SEDAŞ çalışanları tebrik edildi.