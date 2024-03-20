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Akaryakıtta tek fiyat dönemi başlıyor! Farklılaştırılmış ürünler yasaklanıyor

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Benzin ve dizel akaryakıtlar istasyonlarda 'Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro' gibi ifadelerle daha pahalıya satılabiliyor. Yapılan düzenlemeyle istasyonlarda sadece düz şekilde benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak.

EPDK farklılaştırılmış akaryakıtlarda fiyat farkı uygulamasına ilişkin hususların yeniden değerlendirilmesi amacıyla "Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı" hazırladı. Taslağın 30 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

FİYAT EKLENMESİNE SON

Akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin ve dizel 'Ultra Forceultra kuvvet', 'Power-güçlü', 'fuelsave- yakıt tasarruflu', 'VMax', 'VPro' gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek satılıyor. Bu akaryakıtların yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği, araca ekstra performans kattığı ileri sürülerek normal akaryakıttan daha yüksek bir fiyat konuluyor.

EPDK taslağında şöyle denildi:

"Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre tümü, araçlarda güvenle kullanılabilir. Farklılaştırılmış akaryakıt ile diğerleri arasında, kalite ve benzeri düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör ve benzeri araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır."

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Enerji Ekonomi Haberler

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Yorumlar (9)

pusatalfa:

Tek fiyat olsa ne yazar vatandaşa ne yansır hiç, fiyatlar kanatlandı uçuyor herkesin bahanesi hazır akaryakıta zam geldi biz ne yapalım.

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1
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ertugrul ceylan:

ALT FİYATTA BULUŞMAZLAR ÜST FİYATTA BULUŞURLAR

107
0
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Adil Basyigit:

EPDK Çooooook büyük adım atmış hadi halaya

71
4
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tolga belevcikli:

Kardeş yeminle sesli güldüm....

yanıt1
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Tamer Çakır:

cesur olun 60 TL yapın bir yıl zam yapmayın sanki ayar yaparak hak geçmesin ayağından vaz geçin geçen geçmiş zaten

30
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Murat Erzine:

Çok güzel bir karar

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Mustafa Öksüz:

yaşa takılanları emekli yapacağız diye yakıta 8/10 TL ÖTV artışı yapıldı bizim millet uyuşturucu bağımlısı gibi Satıcısı olmadan yapamıyor:)

6
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Yasef Behar:

Demek yıllarca mılletı soydular aynı mal değişik isim sankı aynı mal degısık paketle satılmış

5
0
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Dr.Kimbel:

Bir litre mazo yarim litre su ister al ister suyu ic

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0
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