Ahmet Akın: Epdk, Yenilenebilir Enerji Sektörüne Darbe Vuracak Hazırlıklar Peşinde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) AKP ilçe başkanlığı gibi çalıştığını ve enerji lobilerine teslim olduğunu savunarak, “Türkiye’nin geleceği yenilenebilir enerji kaynaklarının önüne engeller koyan EPDK, yenilenebilir enerji sektörüne darbe vuracak hazırlıklar peşinde” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) AKP ilçe başkanlığı gibi çalıştığını ve enerji lobilerine teslim olduğunu savunarak, "Türkiye'nin geleceği yenilenebilir enerji kaynaklarının önüne engeller koyan EPDK, yenilenebilir enerji sektörüne darbe vuracak hazırlıklar peşinde" dedi.

Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, yenilebilir enerji sektörü yatırımcılarından şikayetler geldiğini, sektör temsilcilerinden EPDK'nın yenilebilir enerji sektörüne yeni bir darbe vuracak hazırlık yaptığını öğrendiklerini kaydetti. Akın, EPDK'nın Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği'nde değişiklik yapmaya hazırlandığını, bu değişiklikle kendi elektriğini üretmek için yatırım yapanların ürettikleri fazla elektriği sisteme bedava aktarmak zorunda kalacağını belirtti. EPDK'nın AKP ilçe başkanlığı gibi çalıştığını ve enerji lobilerine teslim olduğunu öne süren Akın'ın açıklaması şöyle:

"EPDK tarafından hazırlanan yönetmelik hükmünün taslağı, '12/05/2019 tarihinden sonra yapılan başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan kişilerin ihtiyacının üzerinde satışa konu edilebilecek üretim miktarı, ilişkili tüketim tesisinin şebekeden çektiği mahsuplaşılmamış toplam elektrik enerjisi tüketimini geçemez. Bu miktarın üzerinde sisteme verilen enerji, YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır. Bu fıkra hükmü, kurulu gücü 50 (veya 100) kW ve altındaki mesken abone grubundaki tüketim tesisleri ile ilişkilendirilen üretim tesisleri için uygulanmaz. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir' şeklinde belirlenmiş durumda.

"BU YÖNETMELİK HÜKMÜ EPDK TARAFINDAN YÜRÜRLÜĞÜ KONULDUĞU TAKDİRDE YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ YATIRIMLAR BİR ANDA DURACAKTIR"

Bu yönetmelik hükmü EPDK tarafından yürürlüğü konulduğu takdirde yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlar bir anda duracaktır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin elektrik üretimi projeleri gerçekleştirmesini ve bu projelerde finansman erişimini sağlayan bu düzenleme EPDK tarafından kaldırılmak istenmektedir. Üstelik hazırlanan yeni düzenlemenin kabul süreci tamamlanmış tesisleri de kapsayacak şekilde hazırlanması ciddi mağduriyetlere, kazanılmış hak ihlali sebebiyle hukuki sorunlara ve en önemlisi sektörde geleceği de etkileyen güven kaybına yol açacaktır.

"EPDK, YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNE DARBE VURACAK HAZIRLIKLAR PEŞİNDE"

Yenilenebilir enerji üreticilerine 'artık üretme' diyen bu düzenleme, doğal gaz ve ithal kömür ile elektrik üretiminin önünü açan, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını artıracak AK Parti iktidarının milli ve yerli olmayan düzenlemelerinden biridir. 'Yenilenebilir enerji kaynaklı üretim tesisi kurmayın' diyen AK Parti iktidarı, Türkiye'yi enerji buhranına mahkum eden anlayışını sürdürmektedir. Türkiye'nin geleceği yenilenebilir enerji kaynaklarının önüne engeller koyan EPDK, yenilenebilir enerji sektörüne darbe vuracak hazırlıklar peşinde. Elektrik fiyatlarının artışına kadar uzanan bir dizi olumsuz tabloyu da beraberinde getirecek bu düzenlemeden yol yakınken bir an önce vazgeçilmelidir. Yenilenebilir enerji sektöründe yatırım yapan girişimcileri cezalandıracak uygulamalarda derhal yürürlükten kaldırılmalıdır."