Epdk'dan, Kılıçdaroğlu'na 'Elektriğe Çökme Vergisi' Yanıtı: 'Haksız Bir İthamdır ve Gerçekle Hiçbir İlgisi Yoktur'

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), “Öncelikle belirmek isteriz ki sayın Kılıçdaroğlu’nun düzenlememize yönelik kullandığı ‘elektriğe çökme vergisi’ ifadesi haksız bir ithamdır ve gerçekle hiçbir ilgisi yoktur” açıklaması yaptı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), "Öncelikle belirmek isteriz ki sayın Kılıçdaroğlu'nun düzenlememize yönelik kullandığı 'elektriğe çökme vergisi' ifadesi haksız bir ithamdır ve gerçekle hiçbir ilgisi yoktur" açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Elazığ'da düzenlediği grup toplantısında; hükümetin, sanayicilerin fabrikaların üstüne güneş panelleri koyarak elektrik üretmesi ve fazla elektriğin kamu tarafından satın alınması sözü verdiğini, ancak daha sonra fazla elektriğin kamu tarafından bedelsiz olarak alındığını belirterek bu durumu eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "EPDK bir karar aldı. 'Fazla elektriği bana satacaksın, sana para vermeyeceğim.' Bu elektriğe çökme vergisidir. Bu ancak olağanüstü koşullarda olacak bir kuraldır. Ortada savaş yok. Yatırım yapılmış, sen onun enerjisine çöküyorsun. Bu da suç. Anayasaya, hukuka, adalete aykırı" dedi.

EPDK da Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri karşısında yazılı açıklama yaptı. açıklama şöyle:

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurumumuz tarafından çıkarılan Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği hakkındaki değerlendirmelerine ilişkin basın açıklamamız aşağıdadır. Öncelikle belirmek isteriz ki sayın Kılıçdaroğlu'nun düzenlememize yönelik kullandığı 'elektriğe çökme vergisi' ifadesi haksız bir ithamdır ve gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Zira lisanssız elektrik üretim uygulamasının hedefi, tüketilen enerjinin üretilmesi -yani ihtiyaç duyulan enerjinin- üretilmesidir. Bunun yöntemi, kuralları bellidir ve bu yolla sağlanan fayda herhangi bir şirket, kurum ya da kuruluşa değil 'bütün tüketicilere' yansıtılır. Enerji tüketimi olmayan bir kişinin elektrik üretimi yapabilmesinin yöntem ve kuralları da bellidir. Kurumumuzdan lisans alan herkes dilediği kaynaktan elektrik üretimi yapabilme imkanına sahiptir. Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği incelendiği takdirde hedefin tüketicilere yansıyacak ilave maliyetleri engellemek olduğu ve bu alanda yatırım yapanların önünü açan pek çok uygulamayı barındırdığı görülecektir. EPDK hiçbir yatırımcının ürettiği enerjiye çökmez, ya da yatırımından ötürü cezalandırmaz. Ancak lisanssız elektrik üretimi uygulamasının, kolay yoldan para kazanma yöntemi haline getirilmesine böylelikle gerçek tüketicilerin hakkının yenmesine de müsaade edilmeyecektir. Kurum olarak düzenlememiz ile ilgili bütün muhataplarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en doğru şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz."