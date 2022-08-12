Ahmet Akın: 'Bağımsız Otorite Olması Gereken Epdk Lobilere Teslim Olmuş'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, EPDK’nın yürürlüğe koyduğu “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde” yapılan değişikliklere ilişkin, “Plansız ve öngörüsüz mevzuat değişiklikleri ile enerji piyasasını adeta kaosa sürükleyen EPDK ve bu kaosa seyirci kalan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’de enerji buhranının yaşanmasının temel unsurları arasında yer almaya devam ediyorlar” değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, EPDK'nın yürürlüğe koyduğu "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde" yapılan değişikliklere ilişkin, "Plansız ve öngörüsüz mevzuat değişiklikleri ile enerji piyasasını adeta kaosa sürükleyen EPDK ve bu kaosa seyirci kalan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'de enerji buhranının yaşanmasının temel unsurları arasında yer almaya devam ediyorlar" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklama ile EPDK'nın "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde" yaptığı değişikliği değerlendirdi.

EPDK'yı bu yönetmeliği yürürlüğe koymadan önce uyardıklarını, sektörün tüm paydaşlarının görüşlerini almalarını bildirdiklerini belirterek, EPDK'nın "ben yaptım oldu" oldu anlayışı ile yenilenebilir enerji sektörüne yeni bir darbe vurduğunu ifade etti. Ahmet Akın, yazılı olarak yaptığı açıklamasında şunları dedi:

"AK Parti ilçe başkanlığı çalışmalarını kusursuzca yürüten EPDK, tüm uyarılarımıza rağmen Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i yürürlüğe koyarak bağımsız, düzenleyici, denetleyici bir kurum olmadığını bir kez daha gösterdi.

"EPDK ELİYLE ENERJİ MEVZUATI YAPBOZ TAHTASINA DÖNDÜ"

Plansız ve öngörüsüz mevzuat değişiklikleri ile enerji piyasasını adeta kaosa sürükleyen EPDK ve bu kaosa seyirci kalan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'de enerji buhranının yaşanmasının temel unsurları arasında yer almaya devam ediyorlar. Enerji piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi, vatandaşlarımızın ucuz ve kaliteli olarak enerjiye ulaşmasında görevli 'bağımsız bir otorite'olması gereken EPDK, lobilere teslim olmuş bir yönetim anlayışı ile enerji piyasasını düzenleyen mevzuattı adeta yapboz tahtasına çevirmiştir. EPDK, her ne kadar 'yeni ihtiyaçlara cevap verecek ve sektörün gelişimini akamete uğratacak girişimleri engelleyen' düzenlemeler yaptığını iddia etse de yenilenebilir enerji sektöründe Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'ni değiştirerek yeni bir kaosa imza atmıştır.

"MİLYONLARCA YATIRIM 'ÇÖP' OLACAK"

3 yıl önce değiştirdiği kuralı yani 09/05/2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile lisanssız üretim düzenlemesini bugün yeni bir düzenleme yaparak değiştiren EPDK yenilenebilir enerji sektöründeki milyonlarca lira yatırımın adeta 'çöp' olmasına neden olacak adım atmıştır. Öngörüsüz, plansız bir enerji yönetimi anlayışı ile yapboz tahtasınadönüştürülen enerji sektörü, üreticisinden tüketicisine isyan etmektedir. Elektrik üreticisi, AK Parti iktidarının yanlış politikaları sonucu maliyetlerin artışından, tüketicilerimiz ise her ay gelen kabarık faturalar ve ardı arkası kesilmeyen zamlardan yoğun bir şekilde enerji buhranını yaşarken, ne EPDK, ne Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ne de AK parti iktidarı çözüm üretmektedir. Enerjiyi yönetemeyen ekonomiyi ve Türkiye'yi yönetemez.

"EPDK, ENDİŞE YARATMAMALI AKSİNE ENDİŞELERİ ORTADAN KALDIRMALI"

EPDK'nın görevi, 2019 sonrası yapılan lisanssız santrallerin tüketiminden fazlasının YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacağına yönelik düzenleme yaparak sektörde ciddi endişe yaratmak olmamalıdır. Aksine, EPDK'nın görevi endişeleri ortadan kaldıracak, yatırımcıların, üretenlerin ve tüketicilerin önünü görebilecek düzenlemelerle tüm kesimleri kucaklayan düzenlemeler yapmaktır. 9 Mayıs 2019 tarih ve 1044 sayılı Cumhurbaşkanı kararında; 'güneş enerjisinden üretilen üretim fazlası elektriğin EPDK tarafından yayınlanan abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli uygulanır ve YEKDEM kapsamında değerlendirilmek üzere on yıl süreyle satın alınır' hükmüne yer verilirken AK Parti iktidarına 'aklınız neredeydi' diye sormazlar mı?

"YATIRIMLARA GECEKONDU GÖZÜYLE BAKAN ANLAYIŞ İLE HAK GASPI YAPILIYOR"

Bu nasıl bir öngörüsüzlüktür ki, bugün, 3 yıl önce alınan bu karardan geri adım atılmıştır? 2019'da bu karar alındıktan sonra oteller, soğuk hava depoları, çırçır fabrikaları, tarımsal ürün işleme tesisleri ve benzeri birçok yatırımcı bankalara borçlanarak, sermayelerinden ayırarak elektrik üretmek için yatırım yapmışlardı. Şimdi yapılan yönetmelik değişikliği ile bu yatırımlara 'gecekondu'gözüyle bakılıp 'ya yıkacaksınız ya da fazladan ürettiğiniz elektriği bedava sisteme vereceksiniz'denmektedir. AK Parti iktidarının enerji yönetimi bu olumsuzlukları düşünmeden yarattığı sistem ve kurallar bugün Türkiye'nin içindeki darboğazı daha da büyütmektedir.

"İKTİDARIMIZDA ENERJİNİN YILDIZI YENİLENEBİLİR ENERJİ OLACAK"

Paydaşların görüşleri alınmadan, sektörü dinlemeden yapılan her düzenleme ne yazık ki ölü doğmuştur. Doğal olarak hak kaybına uğrayan sektör temsilcileri bu yönetmeliğin durdurulması için Danıştay'a giderek hukuksal zeminde haklarını arayacaklardır. Bu yönetmelik yürürlüğe konulmadan önce EPDK'yı uyarmış olduğumuzu bir kez daha anımsatarak, AK Parti iktidarının ve EPDK'nın bu kararı tekrar gözden geçirmesi gerektiğinin altını çiziyorum."