Epdk Önünde Oturma Eylemi Yapan Akaryakıt İstasyonu Sahiplerine Polis Müdahale Etti, Bir Eylemci Kalp Krizi Geçirdi

Bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin kestiği faturaların sahte çıkması nedeniyle mağdur olan akaryakıt istasyonu sahipleri, bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) önünde oturma eylemi yaptı. Eylemcilere polis müdahale etti. Müdahale sırasında bir eylemci kalp krizi geçirdi.

Bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin kestiği faturaların sahte çıkması nedeniyle mağdur olan akaryakıt istasyonu sahipleri, bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) önünde oturma eylemi yaptı. Eylemcilere polis müdahale etti. Müdahale sırasında bir eylemci kalp krizi geçirdi.

EPDK'nın lisans verdiği ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın denetlediği bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin kestiği faturaların sahte çıkması nedeniyle mağdur olan akaryakıt istasyonu sahipleri, yaklaşık 50 gündür Ankara'da eylem yapıyor.

"BU SAATTEN SONRA EPDK'NIN ÖNÜNDEN AYRILMAMA KARARI ALDIK"

Akaryakıt istasyonu sahipleri, bugün EPDK'nın önüne giderek oturma eylemi başlattı. Akaryakıt istasyonu sahiplerinin sözcüsü Mehmet Ali Öztürk, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Arkadaşlar, bildiğiniz üzere 50 gündür Ankara'dayız. Ancak bizler, sesimizi duyurabilmek için Türkiye'nin her bir yerinden Ankara'ya geliyoruz. Bugün itibarıyla aldığımız karar neticesinde artık buradan ayrılmayacağız. Bizim kurumumuz EPDK. Bizler, EPDK'ya bağlı, her ay lisans ücretlerini veren insanlarız. Bu yüzden, bu saatten sonra EPDK'nın önünden ayrılmama kararı aldık. Gerekirse bir ay da sürse burada, EPDK'nın önünde yatacağız."

POLİSİN MÜDAHALESİ SIRASINDA BİR EYLEMCİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Açıklamanın ardından polis, müdahale ederek akaryakıt istasyon sahiplerini dağıttı. Müdahale sırasında bir eylemci kalp krizi geçirdi.

VELİ AĞBABA DA GÜNDEME GETİRMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sahte fatura mağduru akaryakıt istasyonu sahipleriyle CHP Genel Merkezi'nde önünde basın toplantısı düzenlemişti. Ağbaba, dört bine yakın akaryakıt istasyonu sahibinin ekmek teknesinin elinden alınmaya çalışıldığını belirterek, "CHP olarak, hukukun üstünlüğü ilkesi gereği, yargı kararı kesinleşmeden iş yerlerinin kapatılmasına karşıyız. Burada mağdur olan 120 bin çalışanın, aileleriyle birlikte 500 bin kişinin gelirinden olmasına karşıyız. CHP olarak daima mağdurun yanında yer aldık. Daima emeğin ve emekçinin yanındayız" demişti.