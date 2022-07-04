Elektrikli şarj istasyon ağı ZES, EPDK'dan şarj ağı işletmeci lisansını aldı

Elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES (Zorlu Energy Solutions), EPDK tarafından şu ana kadar şarj ağı işletmeci lisansı verilen sayılı şirketler arasında yerini aldı.

Zorlu Enerji'nin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda şehirlerde karbon salımını azaltmak amacıyla hayata geçirdiği öncelikli yatırımlardan biri olan elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES'in şarj ağı işletmeci lisansını almak üzere yaptığı başvuru, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylandı. Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında; Türkiye'de şarj ağı işletmeci lisansı verilen sayılı şirketler arasında yer alan Zorlu Enerji şirketi ZES Dijital Ticaret A.Ş. kendi elektrikli araç şarj istasyonlarını kurmanın yanında 49 yıl süreyle ülke genelinde şarj ağı işletmeciliğinde faaliyet gösterebilecek.

Şarj ağı işletmeci lisansı, pazar yatırımlarını hızlandıracak

ZES, sıfır emisyonlu kesintisiz ulaşım için bin 100'ü aşkın lokasyonda bin 900'e yakın istasyonda hizmet verirken, her geçen gün elektrikli şarj istasyonu sayısını artırmaya devam ediyor. Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, "Atılan bu adımı her şeyden önce pazarın sağlıklı bir şekilde büyümesi için önemli buluyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre geçtiğimiz yıl özel sektör tarafından yapılan yatırımlarla birlikte Türkiye'de toplam şarj ünitesi sayısının 3 bini bulduğunu görüyoruz. Bu lisanslama ile önümüzdeki süreçte elektrikli araç pazarında ciddi bir ivmelenme başlayacağı öngörülüyor. Biz de EPDK'dan aldığımız şarj ağı işletmeciliği lisansımız ile kendi şarj istasyonlarımızı kurmanın yanında sertifika vererek alt operatörlük sürecini de devreye alabilecek imkana sahip oluyoruz. EPDK'dan lisans almak isteyen firmalara tüm koşulları sağlayan KVKK uyumlu kendi platformumuzun kullanım lisansını vererek müşterilerine hizmet vermelerini sağlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yurtdışında emin adımlarla ilerliyoruz"

ZES ile geleceğin yaşam tarzında başrole oturacak akıllı şehirler ve araçlar alanında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Salman, 'enerjiyi dijitalleştirerek yöneten' bir marka olma hedefiyle yazılım alanında da büyüyeceklerini vurgulayarak şöyle konuştu: "Türkiye'de yürüttüğümüz elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetlerimizi ve bu konudaki projelerimizi Avrupa Birliği ve çevre ülkelere de taşıdık. Bugüne kadar Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İsrail, İtalya, Karadağ, Polonya ve Yunanistan'da şirketlerimizin kurulumunu tamamladık. Orta ve uzun vadeli projeksiyonumuzda, Avrupa'nın tamamına yayılmış ve belli bir pazar büyüklüğüne sahip elektrikli araç şarj istasyonu operatörü olmak var."

Yapılan açıklamaya göre şirket, sürdürülebilir geleceğin en önemli sacayaklarından biri olan elektrikli araçlara sağladığı elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarına dayandırdığını 'Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası' (I-REC) ile belgelendiriyor. Sektöründe öncü olan ZES, elektrikli araç ekosisteminin gelişmesi için bölge coğrafyasında çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi