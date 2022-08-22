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Bu gece yarısından itibaren benzine 81 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Ekonomi Haberleri

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 81 kuruşluk zam gelmesi beklenirken, zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21,15 liraya yükselecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin grubuna 23 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam gelmesi beklenirken, motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Zamla birlikte İstanbul'da 20.34 liradan satılan benzinin fiyatı 21,15 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Haberler

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Yorumlar (3)

Erkan Can :

yakıt fiyatları düşmedikçe yiyecek ve giyecekte fiyatların düşürülmesi hayal. Öyle devletin bakkalcılık oynayarak çözebileceği bir problem değil bu, lütfen ilgili ve yetkili uzmanlar gerçekçi adımlar atmaya başlayın.

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seyfullah aydın:

ne yazık ki sistem bozukluğu ekonomide liyakatsizce yapılan kasıtlı veya kasıtsız yalnışlarla ülke bilinçli,bilinçsiz uçuruma sürükleniyor geleceği yarınları olmayan bir yol da felakete doğru at koşturuyoruz

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gökalp öz:

benzin mi mazot mu , neresini düzeltsek bilemedim

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