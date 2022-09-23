Epdk, Petrol Piyasasında Vergi Kaçakçılığından Mahkum Olanların Lisansını İptal Edebilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol piyasasında, 213 sayılı Kanun’da yer alan vergi ve diğer kaçakçılık suçlarından kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanların lisanslarını, yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın iptal edebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol piyasasında, 213 sayılı Kanun'da yer alan vergi ve diğer kaçakçılık suçlarından kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanların lisanslarını, yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın iptal edebilecek.

EPDK tarafından hazırlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle 213 sayılı Kanun'da yer alan vergi kaçakçılığı suçları dahil kaçakçılık fiillerine ilişkin mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde mevcut lisansın iptaline ilişkin işlemler, söz konusu yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans işlemlerini yürüten ilgili daire başkanlığı tarafından yerine getirilecek.