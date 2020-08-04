Son dakika haberleri: Dolunay mazarası istanbulluları büyüledi
Son dakika haberine göre İSTANBUL'da havanın kararması ile kendini gösteren dolunay, vatandaşları adeta büyülerken seyirlik manzaralar oluştu.
04.08.2020 03:09 | Son Güncelleme: 04.08.2020 03:23
İSTANBUL'da havanın kararması ile kendini gösteren dolunay, vatandaşları adeta büyülerken seyirlik manzaralar oluştu.
Akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay, İstanbulluları adeta mest etti. Özellikle İstanbul'un tarihi mekanlarında seyirlik manzaralar oluşurken, vatandaşlar bol bol fotoğraf çekildi.
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Kaynak: DHA