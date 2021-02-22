Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 il, 922 ilçenin tamamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık"
22.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:56
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni katıldı. (4)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "81 il, 922 ilçenin tamamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü