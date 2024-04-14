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Tuzlaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tuzlaspor - Göztepe maçı CANLI İZLE!

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14 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Tuzlaspor - Göztepe maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Tuzlaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Tuzlaspor - Göztepe CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Tuzlaspor- Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tuzlaspor- Göztepe maçı ne zaman?

TUZLASPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Tuzlaspor ile Göztepe arasındaki maç, 14 Nisan Pazar günü saat 13:30'da başlayacak ve İstanbul'daki Tuzla Belediyesi Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Tuzlaspor ile Göztepe arasındaki Trendyol 1. Lig müsabakası, futbol tutkunlarını heyecanlandıran bir karşılaşma olacak. Bu önemli maçı izlemek isteyenler için birçok seçenek mevcut. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca, Bein Sports 2 kanalı da Digiturk 78 ve Kablo TV 233 numaralı kanallardan Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak maçı yayınlayacak. beIN Sports Tod TV ise şifreli olarak izlenebilecek diğer bir seçenek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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