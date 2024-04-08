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Göztepe, Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti

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Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Yılmaz, Haydar Avcı, Ferhat Çalar

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton (Dk. 90 Nielsen), Celil Yüksel (Dk. 85 Atınç Nukan), Tarkan Serbest, Yalçın Kayan (Dk. 75 Kubilay Kanatsızkuş), Dennis, Messaoudi (Dk. 75 Ramon), Ümit Akdağ, Ogün Bayrak, Romulo (Dk. 90 Mamah),

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Dk. 82 Muhammed Emin Yavaş), Sefa Akgün (Dk. 72 Rosheuvel), Eren Tozlu, Ufuk Budak (Dk. 24 Özgür Sert), Muhammed Furkan Özhan, Mustafa Yumlu, Lameira, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp,

Goller: Dk.1, Dk. 71 Romulo, Dk. 76 Dennis, (Göztepe),

Kırmızı kart: Dk. 59 Celal Hanalp (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 61 Romulo, Dk. 86 Tarkan Serbest (Göztepe), Dk. 70 Muhammet Furkan Özhan (Erzurumspor FK)

Trendyol 1. Lig 29. haftanın kapanış maçında Göztepe, sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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