Göztepe, Trendyol 1. Lig'de deplasmanda lider konumda

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de deplasmanda oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 29 puanla ligin en iyi takımı konumunda bulunuyor.

Göztepe, bu sezon Trendyol 1. Lig'de sergilediği dış saha performansıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. 29 hafta itibarıyla deplasmanda 14 maça çıkan İzmir ekibi, bu süreçte Altay, Manisa FK, Boluspor, Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor karşılaşmalarından 3 puan almayı başarırken, Ümraniyespor ve Çorum FK ile de berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar Erzurumspor FK, Bodrum FK ve Kocaelispor maçlarında ise mağlup oldu. Bu müsabakalarda 29 puan toplayan Göztepe, böylelikle ligin en iyi dış saha performansına sahip takım olarak yer alıyor.

Öte yandan Göztepe oynadığı bu deplasman maçlarının 9'unda gol yemezken, kalesinde ise 11 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri ise 21 kez havalandırmayı başardı. - İZMİR