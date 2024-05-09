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Göztepe'nin İsveçli futbolcusu Lundqvist, son maçlarda önemli katkı sağladı

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Göztepe'nin Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 4 maçta 2 gol, 3 asist yaparak 5 gole katkı sağlayan İsveçli futbolcu Ramon-Pascal Lundqvist, takıma önemli bir katkıda bulundu.

Göztepe'nin, Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 4 maçında 2 gol, 3 asist yaparak 5 gole katkı sağlayan İsveçli futbolcu Ramon-Pascal Lundqvist önemli bir katkıya imza attı.

Trendyol 1. Lig'de haftalar önce Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ramon-Pascal Lundqvist, Heliton, Turgay Gemicibaşı ve Romulo Cardoso'dan maksimum verim alırken, bu oyuncular arasında son günlerde öne çıkan isim Lundqvist oldu. Sarı-kırmızılı kariyerine hızlı bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçında 2 gollük katkı veren 26 yaşındaki futbolcu daha sonra yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluğu nedeniyle kulübeye çekildi. Daha sonra rotasyon oyuncusu haline gelen Lundqvist, müsabakaların son bölümlerinde kendisine yer buldu. Aldığı bu kısıtlı süreyi iyi değerlendiren İsveçli futbolcu, Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 4 maçında 2 gol, 3 asist yaparak 5 gole katkı sağlamayı başardı. Ramon-Pascal Lundqvist, sarı-kırmızılı formayla ligin bitimine 1 maç kala 4 gol, 3 asiste ulaştı.

Göztepe, Ramon-Pascal Lundqvist ile ocak ayında 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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