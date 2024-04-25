Göztepe'nin orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, takımının en skorer oyuncusu

Göztepe'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, bu sezon ligde kaydettiği 9 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin altyapısından yetişen Yalçın Kayan, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Hafta sonu oynanan Giresunspor maçında rakip fileleri 2 kez sarsan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. Böylece takımının en skorer oyuncusu olan Yalçın Kayan, ligde Eyüpspor, Bandırmaspor, Adanaspor'a 1'er gol, Tuzlaspor ve Altay'a da 2'şer gol kaydetmişti.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon ligde 31 maça çıkan Kayan, 2 bin 459 dakikayla kaleci Mateusz Lis (2 bin 700 dakika) ve Ogün Bayrak'tan (2 bin 510 dakika) sonra takımın en fazla süre alan oyuncusu konumunda bulunuyor. - İZMİR